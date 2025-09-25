Sul digitale terrestre scompare un altro canale, ma solo per alcuni utenti

Prosegue l’evoluzione del digitale terrestre che non solo si prepara per nuovi arrivi, ma subisce anche qualche perdita. Infatti, come riferito dai colleghi di Italia in Digitale, in questi giorni un canale è scomparso dalla piattaforma e quindi dalla lista di quelli disponibili. Tuttavia questa novità non è per tutti, ma solo per alcuni utenti.

Infatti, siamo in Lombardia dove troviamo il MUX REGIONALE 1 nel quale in questo momento non è più disponibile il canale VIDEOSTAR. L’emittente di Treviglio trasmetteva alla LCN 87 che attualmente risulta libera. Le programmazioni erano trasmesse in alta definizione con risoluzione 960 x 1080 pixel.

LCN 13 – Telecity Lombardia

LCN 14 – Espansione Tv HD

LCN 15 – Bergamo TV HD

LCN 16 – TT-TELETUTTO

LCN 73 – RADIO BRUNO Lombardia

LCN 77 – CANALE ITALIA 77

LCN 83 – PIU VALLI TV

LCN 85 – TSN

LCN 88 – RETE 55

LCN 93 – TI RICORDI TV

LCN 94 – SEILATV Bergamo HD

LCN 96 – SUPERTV

LCN 97 – VALENZA TV

LCN 98 – OROBIK 98

LCN 115 – DTV1

LCN 776 – RADIO MATER DAB

Probabilmente lo hai già fatto, ma nel caso ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Questo processo ti permetterà di aggiornare la lista dei canali così che corrisponda all’ultima più recente evitando problemi di segnale e interferenze varie.

Digitale terrestre: c’è chi arriva e chi va

Sulla piattaforma digitale terrestre è quindi evidente che ci sono canali che arrivano, per ottobre ce ne sono due nuovi in programma, e canali che se ne vanno, proprio come VIDEOSTAR sul MUX REGIONALE 1 Lombardia. Quindi è importante mantenere aggiornati i propri dispositivi così che siano in grado di trasmettere senza alcun impedimento.

Inoltre, è fondamentale avere in dotazione un televisore o un decoder di ultima generazione. Questo garantisce la piena compatibilità con i più recenti standard trasmissivi, come il DVB-T2 e la tecnologia HbbTV. Solo in questo modo è possibile accedere a tutti i canali disponibili per l’intrattenimento gratuito sia regionale che nazionale.