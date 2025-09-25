 Sul digitale terrestre scompare un altro canale, ma solo per alcuni utenti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sul digitale terrestre scompare un altro canale, ma solo per alcuni utenti

Sorpresa sulla piattaforma digitale terrestre per la scomparsa di un altro canale, ma questa volta solo per alcuni utenti e non per tutti.
Sul digitale terrestre scompare un altro canale, ma solo per alcuni utenti
Entertainment
Sorpresa sulla piattaforma digitale terrestre per la scomparsa di un altro canale, ma questa volta solo per alcuni utenti e non per tutti.
Freepik

Prosegue l’evoluzione del digitale terrestre che non solo si prepara per nuovi arrivi, ma subisce anche qualche perdita. Infatti, come riferito dai colleghi di Italia in Digitale, in questi giorni un canale è scomparso dalla piattaforma e quindi dalla lista di quelli disponibili. Tuttavia questa novità non è per tutti, ma solo per alcuni utenti.

Infatti, siamo in Lombardia dove troviamo il MUX REGIONALE 1 nel quale in questo momento non è più disponibile il canale VIDEOSTAR. L’emittente di Treviglio trasmetteva alla LCN 87 che attualmente risulta libera. Le programmazioni erano trasmesse in alta definizione con risoluzione 960 x 1080 pixel.

  • LCN 13 – Telecity Lombardia
  • LCN 14 – Espansione Tv HD
  • LCN 15 – Bergamo TV HD
  • LCN 16 – TT-TELETUTTO
  • LCN 73 – RADIO BRUNO Lombardia
  • LCN 77 – CANALE ITALIA 77
  • LCN 83 – PIU VALLI TV
  • LCN 85 – TSN
  • LCN 88 – RETE 55
  • LCN 93 – TI RICORDI TV
  • LCN 94 – SEILATV Bergamo HD
  • LCN 96 – SUPERTV
  • LCN 97 – VALENZA TV
  • LCN 98 – OROBIK 98
  • LCN 115 – DTV1
  • LCN 776 – RADIO MATER DAB

Probabilmente lo hai già fatto, ma nel caso ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Questo processo ti permetterà di aggiornare la lista dei canali così che corrisponda all’ultima più recente evitando problemi di segnale e interferenze varie.

Digitale terrestre: c’è chi arriva e chi va

Sulla piattaforma digitale terrestre è quindi evidente che ci sono canali che arrivano, per ottobre ce ne sono due nuovi in programma, e canali che se ne vanno, proprio come VIDEOSTAR sul MUX REGIONALE 1 Lombardia. Quindi è importante mantenere aggiornati i propri dispositivi così che siano in grado di trasmettere senza alcun impedimento.

Inoltre, è fondamentale avere in dotazione un televisore o un decoder di ultima generazione. Questo garantisce la piena compatibilità con i più recenti standard trasmissivi, come il DVB-T2 e la tecnologia HbbTV. Solo in questo modo è possibile accedere a tutti i canali disponibili per l’intrattenimento gratuito sia regionale che nazionale.

Fonte: Italia in Digitale

Pubblicato il 25 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come vedere Torino-Pisa di Coppa Italia in diretta streaming dall'estero

Come vedere Torino-Pisa di Coppa Italia in diretta streaming dall'estero
Apple TV+, a settembre la prova gratuita vale il doppio con Slow Horses e All of You

Apple TV+, a settembre la prova gratuita vale il doppio con Slow Horses e All of You
Disney+ sempre più caro: nuovo aumento in arrivo

Disney+ sempre più caro: nuovo aumento in arrivo
Disney+, il tempo per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi sta per scadere

Disney+, il tempo per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi sta per scadere
Come vedere Torino-Pisa di Coppa Italia in diretta streaming dall'estero

Come vedere Torino-Pisa di Coppa Italia in diretta streaming dall'estero
Apple TV+, a settembre la prova gratuita vale il doppio con Slow Horses e All of You

Apple TV+, a settembre la prova gratuita vale il doppio con Slow Horses e All of You
Disney+ sempre più caro: nuovo aumento in arrivo

Disney+ sempre più caro: nuovo aumento in arrivo
Disney+, il tempo per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi sta per scadere

Disney+, il tempo per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi sta per scadere
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 set 2025
Link copiato negli appunti