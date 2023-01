Digitale terrestre: sconto POTENTE per il Decoder Dcolor Stick

Amazon ha deciso di inaugurare una nuova settimana all’insegna dei prezzi pazzi. Infatti, in questo preciso istante, fino a esaurimento scorte, acquisti il Decoder Dcolor Stick DVB-T2 a soli 29 euro, invece di 39,99 euro. Potrai aggiornare il tuo televisore al nuovo digitale terrestre risparmiando grazie allo sconto potente abbinato al Coupon 5% applicabile direttamente sulla pagina dell’articolo.

Il vantaggio di avere questo particolare decoder è la facilità con cui si può installare, oltre alla praticità di poterlo nascondere direttamente dietro la TV. Infatti, questo dispositivo è dotato di una prolunga flessibile con attacco HDMI che si adatta molto bene a qualsiasi posizione sia necessario collegarlo. Inoltre, il pratico telecomando 2 in 1 è universale perciò gestisce sia il televisore che il decoder.

Digitale terrestre: il Decoder Dcolor Stick su Amazon è in super offerta

Applica subito il Coupon Amazon per ottenere un ulteriore extra sconto del 5%. Grazie a questa iniziativa ti porti a casa il Decoder Dcolor Stick a soli 29 euro. Un ottimo affare per rendere i tuoi televisori compatibili al nuovo digitale terrestre. Certificato per il nuovo standard DVB-T2, riceverai tutti i canali in chiaro, sia nazionali che regionali, già ordinati secondo Numerazione LCN Nazionale.

Mettilo subito nel carrello a soli 29 euro, anziché 39,99 euro. Ricordati che per ottenere il Coupon 5% da applicare prima dell’ordine devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.