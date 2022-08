Digitale terrestre: se non vedi i canali sfrutta il Bonus TV Satellitare

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), alcuni giorni fa ha deciso di finanziare altri 10 milioni di euro per il digitale terrestre. Questo perché ha riconosciuto i diversi problemi che stanno colpendo molte zone d’Italia. I disagi non sono emersi solo nelle zone montane, ma anche in quartieri di città importanti come Roma e Bari.

La notizia in merito a questo provvedimento, il Decreto Aiuti Bis, è stata accolta con gioia. Infatti, 7,5 milioni di euro saranno stanziati per alzare il valore del Bonus TV Decoder fino a 50 euro per l’acquisto di apparati satellitari. Questo per garantire a tutti la possibilità di accedere all’offerta televisiva in chiaro. In una nota ufficiale, il MISE ha dichiarato:

Nel decreto Aiuti bis è stata inoltre inserita una norma che stanzia 7,5 milioni di euro per l’innalzamento fino a 50 euro del Bonus TV per l’acquisto di apparati satellitari di ricezione della TV. È stata anche prevista e autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 per l’adeguamento degli impianti di trasmissione che sono autorizzati alla riattivazione in quanto non soggetti a interferenze.

Una soluzione che, sempre meglio di niente, aiuterà tutti coloro che, per riuscire a vedere la televisione, dovranno affidarsi alla trasmissione satellitare. Esistono infatti zone poco o per niente raggiunte dal digitale terrestre. Il problema sono i diversi impianti vecchi e quindi non compatibili con le nuove frequenze e la tecnologia DVB-T2.

Digitale terrestre: se non lo ricevi scegli il Bonus TV per apparati satellitari

Non ricevere il segnale del digitale terrestre comporta non riuscire a vedere i canali TV. Per risolvere questo disagio, in molte zone, non si può far altro che installare apparati satellitari in grado di garantire la trasmissione delle emittenti.

In aiuto a un acquisto di questo tipo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha portato a 50 euro il valore del Bonus TV destinato agli apparati satellitari. Tuttavia, resta comunque in vigore il requisito necessario per poterlo ottenere.

Sostanzialmente, il cittadino deve rientrare nella fascia ISEE dei 20.000 euro annui. Inoltre, deve risiedere in Italia ed essere in regola con il pagamento del Canone Rai. Senza questi tre requisiti non è possibile ottenere il Bonus TV.

Non sarà necessario presentare alcuna richiesta, ma dovrà essere compilato il Modulo di Autodichiarazione da consegnare al momento dell’acquisto. Il rivenditore autorizzato farà il resto applicando lo sconto direttamente al momento del pagamento.

Su Amazon puoi trovare tantissimi prodotti in offerta, come ad esempio la nuovissima CAM Tivùsat Oro. Approfitta di questo sconto e mettila nel carrello a soli 79,99 euro, invece di 89 euro. Questo modello è compatibile anche con i nuovi TV Android.

Su Amazon trovi anche in offerta l’ottimo Decoder Digitale Satellitare Tivùsat a un prezzo decisamente interessante. Mettilo nel carrello a soli 104,98 euro, invece di 113,50 euro, e fai l’affare del giorno. Con questo potente strumento riceverai tutti i canali del digitale terrestre a una qualità eccellente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.