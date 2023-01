Digitale terrestre: segnale assente? Risolvi con soli 23€

L’arrivo del nuovo digitale terrestre, ormai prossimo allo standard DVB-T2, ti sta creando qualche difficoltà di ricezione? Se vedi male i canali TV o addirittura il segnale è assente puoi risolvere questo problema con una soluzione davvero economica, ma molto efficace. La trovi su Amazon e oggi è anche in offerta. Acquista AMP200 Meliconi a soli 23 euro, invece di 29 euro.

Questo dispositivo è un amplificatore di segnale a banda larga da interni. Dotato di 2 uscite, migliora il segnale in arrivo per un massimo di due televisori o decoder. Inoltre, l’amplificazione prodotta è regolabile al bisogno, così da ottenere sempre la migliore ricezione dei canali in qualsiasi condizione. Utile quando devi allungare la linea o distribuire il segnale amplificato a più apparecchi.

Digitale terrestre: risolvi il problema di segnale con APM200 Meliconi

Meliconi è una sicurezza quando si tratta di dispositivi per il digitale terrestre. Migliora il segnale con il suo AMP200. In offerta su Amazon, questo dispositivo è di facile installazione e utilizzo. Collegalo a una presa di corrente e al cavo dell’antenna. Poi attacca a una delle due uscite il tuo televisore così riceverà il segnale decisamente più amplificato. Regolalo a seconda della necessità.

Inoltre, include anche un filtro LTE. Questo evita che i nostri smartphone, tablet o altri dispositivi connessi interferiscano nella ricezione del segnale dell’antenna. Mettilo subito in carrello a soli 23 euro, invece di 29 euro. Per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.