Digitale Terrestre: tantissimi contenuti in streaming gratis

Il panorama televisivo italiano è protagonista di una significativa trasformazione con l’introduzione di nuovi servizi di streaming integrati nel sistema digitale terrestre. Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti nella convergenza tra la trasmissione televisiva tradizionale e le moderne piattaforme di contenuti streaming live e on demand.

Si tratta di un’implementazione basata sulla tecnologia ibrida che combina la trasmissione broadcast con la connettività internet. Questo sistema, noto come HbbTV, Hybrid Broadcast Broadband TV, permette agli utenti di accedere a un vasto catalogo di contenuti interattivi e on-demand direttamente attraverso il loro televisore, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi.

Il Digitale Terrestre amplia l’offerta d’intrattenimento

Grazie all’espansione del servizio digitale terrestre con nuovi canali che sfruttano la tecnologia HbbTV, l’offerta d’intrattenimento è ora molto più ampia. Sono stati introdotti canali tematici, piattaforme di streaming e informazioni che approfondiscono quello che viene trasmesso in chiaro. Questa evoluzione ha diverse implicazioni:

democratizzazione dell’accesso : questa tecnologia rende i contenuti streaming accessibili a un pubblico più ampio, inclusi coloro che potrebbero non avere molta familiarità con le piattaforme online o non posso sostenere il costo di un abbonamento mensile;

: questa tecnologia rende i contenuti streaming accessibili a un pubblico più ampio, inclusi coloro che potrebbero non avere molta familiarità con le piattaforme online o non posso sostenere il costo di un abbonamento mensile; competizione nel mercato : l’HbbTV intensifica la concorrenza tra fornitori di contenuti tradizionali e piattaforme di streaming, stimolando potenzialmente l’innovazione e migliorando la qualità dei servizi;

: l’HbbTV intensifica la concorrenza tra fornitori di contenuti tradizionali e piattaforme di streaming, stimolando potenzialmente l’innovazione e migliorando la qualità dei servizi; sfide infrastrutturali: questa modalità di trasmissione richiede un adeguamento per le emittenti e un supporto di traffico dati aggiuntivo, soprattutto nelle aree con connettività internet limitata.

Come poter accedere all’HbbTV

Per poter fruire della nuova tecnologia HbbTV del digitale terrestre è necessario possedere televisori o decoder compatibili. In pratica, devono essere connessi a internet e supportare lo standard HbbTV 2.0.1 o versioni superiori. Inoltre, l’utente deve essere dotato di una connessione dati stabile, con almeno 10 Mbps di velocità in download.

Probabilmente, nei prossimi mesi assisteremo a un aumento della domanda di dispositivi smart TV e decoder avanzati capaci di supportare questa tecnologia.