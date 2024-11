Digitale Terrestre: il trucco per ordinare i canali secondo numerazione LCN

Da sempre ti è difficile trovare un canale TV specifico tra i tantissimi canali disponibili? Sappi che non è solo un tuo problema, ma sono in molti ad averlo. Tuttavia, se ancora non lo hai fatto, esiste un sistema universale, a disposizione di tutti, per poter risolvere questo problema. Il tuo televisore o decoder può ordinare i canali secondo la numerazione LCN nazionale digitale terrestre.

La Logical Channel Numbering è il sistema di ordinamento automatico dei canali televisivi della piattaforma DTT in Italia. Questa viene costantemente aggiornata dal Ministero dello Sviluppo Economico che la stabilisce insieme anche ad AGCOM.

Gli aggiornamenti continuano tenendo conto dei cambiamenti del mercato televisivo come nuovi canali, switch off, defezioni e molto altro ancora. Recentemente, la numerazione LCN nazionale del digitale terrestre è stata aggiornata per ordinare i canali includendo tutti gli ultimi aggiornamenti, piccoli e grandi, della piattaforma.

Digitale Terrestre: cosa devi fare per ordinare i canali secondo numerazione LCN

La numerazione LCN nazionale è fondamentale per l’organizzazione dell’offerta televisiva in Italia. Questa garantisce un’esperienza di visione ordinata e coerente per tutti gli spettatori che accendono il loro apparecchio e vogliono seguire le trasmissioni. Ma cosa devi fare per ordinare i canali del digitale terrestre secondo questo sistema? Partiamo dalla sintonizzazione automatica LCN:

seleziona il tasto menu del telecomando per entrare nelle impostazioni di televisore o decoder; accedi alle impostazioni avanzate nella sezione dedicata ai canali; cerca l’opzione “sintonizzazione automatica” o “ricerca automatica” dei canali; verifica che sia attivata l’opzione “Numerazione Automatica LCN“; avvia la scansione automatica dei canali disponibili nella tua zona.

Se il tuo apparecchio non è compatibile con la numerazione LCN nazionale, puoi ordinare i canali del digitale terrestre in modo manuale:

seleziona il tasto menu e accedi alle impostazioni per la gestione dei canali; seleziona il canale che vuoi spostare; premi il tasto che ti permette di rinumerare quel canale; digita sulla tastiera numerica del telecomando il nuovo numero desiderato; ripeti l’operazione con tutti i canali che vuoi ordinare.

Ecco i primi numeri della numerazione LCN nazionale del digitale terrestre se vuoi ordinare i canali manualmente: