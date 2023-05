Digitale terrestre: vademecum per vedere tutti i canali

Le tappe di avvicinamento al nuovo digitale terrestre si sono concluse, tutte tranne una. Ancora non è stato attivato il prossimo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10. Al momento non sappiamo quale sarà la data ufficiale di questo switch off nazionale, ma sappiamo quanto i precedenti aggiornamenti hanno portato con sé alcuni problemi di ricezione e trasmissione. Quali sono le soluzioni ideali per vedere tutti i canali TV alla perfezione?

Prima di tutto, se ancora non ti sei adeguato con un dispositivo di ultima generazione devi acquistarne uno. Non rottamare il tuo vecchio televisore. Se è ancora in buone condizioni puoi dargli nuova vita acquistando un decoder compatibile con in nuovi standard trasmissivi. Su Amazon è pieno di offerte, ma il migliore in assoluto è il Decoder Edision Picco T265, oggi a un prezzo speciale.

Tuttavia, potresti aver già aggiornato tutti i tuoi apparecchi all’ultima tecnologia disponibile, ma avere ancora qualche problema di ricezione e così perderti alcuni canali. Se questo è il tuo caso potrebbero essere necessarie due soluzione, a seconda del problema in origine. Vediamole insieme passo per passo.

Digitale terrestre: quando è necessaria la risintonizzazione dei canali

A volte la mancata ricezione di alcuni canali TV è dovuta un aggiornamento recente della posizione o delle frequenze degli stessi. L’unico modo per risolvere il problema è effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un’operazione molto semplice e veloce che si attiva dal menù di tutti i televisori o decoder, a seconda del marchio in uso.

Questa opzione solitamente viene programmata in autonomia dal proprio apparecchio, se di recente fabbricazione. Tuttavia alcuni aggiornamenti potrebbero essere attuati prima che questo avvii la risintonizzazione automatica. Perciò, se noti alcune anomalie di ricezione che durano nel tempo, ti consigliamo di avviare tu stesso questa funzionalità.

Problemi di segnale

Infine, un’altra causa potrebbe essere un problema di segnale del digitale terrestre. Se la causa proviene dall’antenna stessa devi rivolgerti a un tecnico specializzato che ti consiglierà sul da farsi. Invece, se la causa è l’eccessiva lunghezza dei cavi di collegamento in casa o la distribuzione del segnale in simultanea su due televisori allora puoi risolvere con AMP200 Meliconi.

Si tratta di un amplificatore di segnale di ultimissima generazione, compatibile anche con gli standard DVB-T2 – HEVC Main 10, che è in grado di amplificare il segnale di 10 volte e distribuirlo uniformemente a due televisori o decoder contemporaneamente senza perdite. Collegalo alla presa di corrente, inserisci il cavo dell’antenna e alimenta uno o due apparecchi con sintonizzatore TV. Dopodiché avvia la risintonizzazione dei canali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.