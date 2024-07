Dimentica chiamate e messaggi spam con il servizio Incogni

Le chiamate e i messaggi spam non sono soltanto un qualcosa di altamente fastidioso, ma possono portare a episodi spiacevoli in cui è facile cadere vittime di una truffa. Come risolvere? Usare il filtro anti-spam purtroppo non basta, dato che si verrebbe ugualmente sommersi di telefonate e SMS.

Per eliminare il problema alla radice, occorre cancellare quanti più dati personali possibili dal web. In questo modo, i broker di dati non potranno rivendere le informazioni sensibili a soggetti di terze parti, né gli inserzionisti potranno fare affidamento su quest’ultimi. A questo proposito, il rimedio più efficace è Incogni, il servizio che aiuta a eliminare i propri dati personali da Google. In queste ore è in offerta a 6,99 euro al mese, per effetto del 50% di sconto sul prezzo di listino pari a 13,98 euro.

Addio a chiamate e messaggi spam con Incogni

Come funziona Incogni? Una volta completata la sottoscrizione al servizio, è sufficiente indicare alla piattaforma i dati da eliminare. Subito dopo, il servizio si metterà in contatto con i data broker presenti nel suo lungo elenco, richiedendo loro l’eliminazione dei dati personali. Oltre a ciò, nei mesi successivi continuerà a monitorare la situazione, accertandosi che le informazioni personali dell’utente in questione non rientrino in possesso dei broker di dati (ed è questo il servizio che fa la differenza rispetto alle altre piattaforme analoghe).

Incogni è disponibile in offerta a metà prezzo grazie alla nuova promo in corso, che sconta del 50% il prezzo di listino: 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, per un risparmio di oltre 80 euro in un anno. In più c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni.