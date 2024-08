Dimentica la coda al casello con UnipolMove (gratis per 1 anno)

Sono ancora tanti gli italiani che devono iniziare le loro ferie. La maggior parte di loro si sposterà in auto, il più delle volte percorrendo lunghi tragitti in autostrada. E, come ogni anno, correndo il rischio di restare bloccati al casello (sia in entrata che in uscita), con tutte le conseguenze del caso.

Tante persone pensano che esista soltanto Telepass, in realtà sono diverse le società che offrono un servizio analogo. Tra queste c’è anche UnipolSai, nota compagnia di assicurazione che da qualche tempo ha lanciato il dispositivo UnipolMove, oggi scelto da più di un milione di automobilisti italiani. In queste ore è disponibile gratis per 1 anno, poi al termine del periodo promozionale il costo passa a 1,5 euro al mese.

L’offerta di UnipolMove

UnipolMove è un dispositivo che si installa sul parabrezza della propria vettura e consente di evitare la coda al casello autostradale passando attraverso la corsia Telepass. Funziona su tutto il territorio nazionale: è sufficiente passare per la corsia preferenziale contrassegnata con il logo dell’Unione europea e la sbarra del casello si alzerà in automatico senza la necessità di fermarsi.

UnipolMove Base include il telepedaggio autostradale, parcheggi convenzionati e strisce blu, l’accesso a sconti sul pedaggio, nonché l’entrata nell’area C di Milano e altri servizi di mobilità. In più, se si hanno due veicoli, offre la possibilità di cambiare la targa per un numero illimitato di volte e l’eventuale secondo dispositivo è gratuito per il primo anno.

Grazie all’offerta in corso, UnipolMove Base è gratis per un anno (fino a due dispositivi), con l’attivazione e la consegna gratuita. Al termine del periodo promozionale il canone è di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e di 1 euro per il secondo.