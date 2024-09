Dimenticati i costi elevati del roaming grazie a questa eSIM

Viaggiare molto, per lavoro o divertimento, comporta dei costi che in certi casi possono essere evitati grazie ad alcune accortezze e tecnologie. Uno degli scogli più impegnativi sono proprio i costi elevati del roaming che puoi dimenticare grazie alla eSIM Saily. Grazie a questo servizio, pratico, veloce ed economico, viaggi ovunque e sei connesso a internet a prezzi competitivi. Dai un’occhiata a tutte le tariffe.

Dai creatori di NordVPN, queste eSIM sono veramente pratiche. Infatti, essendo completamente digitali, le attivi e configuri con un tap direttamente dalla loro app ufficiale. Puoi gestire più eSIM direttamente dall’app stessa e su un unico smartphone. Inoltre, tu acquisti oggi il tuo piano dati in base alla destinazione e lo attivi poco prima di partire. Così non rischi di trovarti senza più rete dati.

Tra l’altro, le eSIM di Saily, oltre a farti dimenticare il roaming e tutti i suoi difetti, si appoggiano ai migliori provider che assicurano una rete stabile per connessioni veloci e prestanti. Non sprecare denaro, ma scegli il piano tariffario più adatto a te. Alla pagina ufficiale selezioni la tua destinazione e, in base a quella, acquisti il piano dati perfetto per te. Sceglilo in base ai giorni di permanenza e alla quantità di giga che vuoi avere a disposizione.

eSim Saily: zero roaming, più risparmio

Connettiti ovunque ti trovi senza roaming grazie ai piani dati eSIM di Saily. La praticità sta nello scegliere la tariffa più adatta a te in pochi secondi e trovarla già pronta all’attivazione sul tuo smartphone. Dai un’occhiata a tutte le tariffe. C’è un piano dati per oltre 150 Paesi e connessioni a internet facili e sicure ovunque tu vada:

inserisci il Paese in base alla tua destinazione;

in base alla tua destinazione; scegli il piano dati per il tuo viaggio;

per il tuo viaggio; scarica o apri l’app e installa la tua eSIM;

e installa la tua eSIM; attiva il piano prima del viaggio, serve una connessione internet.