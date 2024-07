Dimenticati i problemi di memoria con questo tool tanto utile quanto indispensabile

Ti dimentichi spesso di svuotare lo storage dei tuoi dispositivi? pCloud potrebbe venire in tuo soccorso. Questo servizio di archiviazione online non solo risolve i problemi di memoria, ma offre anche una serie di vantaggi senza precedenti.

Il vero segreto di questo tool? La crittografia AES a 256 bit, un sistema di sicurezza digitale di alto livello. Grazie alla crittografia, nemmeno pCloud stesso può sbirciare tra i tuoi documenti. Non pagherai abbonamenti mensili o annuali, perché si tratta di pagamento una tantum, ovvero spazio cloud tuo per sempre.

Problemi di memoria? Ecco la soluzione definitiva

Hai mai desiderato uno storage senza compromessi e che ti premia con funzionalità straordinarie? pCloud ti offre opzioni che vanno da 500 GB a 10 TB, tutte a prezzi scontatissimi. Stiamo parlando di:

Premium 500 GB a 199 euro invece di 299 euro (sconto del 33%).

a 199 euro invece di 299 euro (sconto del 33%). Premium Plus 2 TB a 399 euro invece di 599 euro (sconto del 33%).

a 399 euro invece di 599 euro (sconto del 33%). Ultra 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro (sconto del 37%).

Perché sborsare soldi ogni mese per il cloud quando puoi fare un investimento una tantum? Oltre alla crittografia ultra-sicura, pCloud offre sincronizzazione automatica, backup diretto, condivisione file e, soprattutto, garanzia sulla privacy a 360 gradi.

Non possiamo ignorare che le funzionalità premium di pCloud siano la scelta di chi non vuole servizi estemporanei e poco sicuri. La libertà di accesso ai file da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi parte del mondo, è esattamente ciò di cui hai bisogno in un’epoca dove tutti siamo sempre in movimento. Inoltre, basta approfittare di queste offerte limitate per assicurarti un servizio che risolverà i problemi di memoria una volta per tutte.

Non rimandare ulteriormente: metti al sicuro i tuoi file senza pensarci troppo. Con pCloud, quel tipo di stress appartiene al passato.