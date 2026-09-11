Dipendenza social e chatbot AI: nuove leggi in California

Meta ha recentemente accettato di pagare 18 miliardi di dollari per chiudere il procedimento legale iniziato dopo le denunce presentate da molti Stati. Come tutte le altre con sede in California, l’azienda di Menlo Park dovrà ora rispettare le nuove leggi firmate dal Governatore Gavin Newsom che stabiliscono obblighi e divieti per proteggere i minori online. Una di esse è stata supportata anche da OpenAI. Si aggiungono a quelle già firmate a metà ottobre 2025.

13 leggi per proteggere i minori online

Negli Stati Uniti non esistono leggi federali simili a quelle europee (Digital Services Act, Digital Markets Act e AI Act), quindi i singoli Stati hanno adottato provvedimenti che si applicano solo alle aziende locali. Tra i più attivi c’è la California. Il Governatore Gavin Newsom (Partito Democratico) ha firmato 13 leggi bipartisan che potenziano le misure di sicurezza per i chatbot AI, vietano ai social media di offrire funzionalità che creano dipendenza agli utenti di età inferiore ai 16 anni ed estendono le tutele della privacy per i minori.

Una delle leggi (SB 1119), supportata da OpenAI, prevede robuste protezioni per i cosiddetti chatbot di compagnia usati dai bambini, tra cui protocolli di gestione delle crisi in caso di intenti suicidari, controlli parentali e notifiche in caso di disattivazione delle impostazioni di sicurezza, audit indipendenti sulla sicurezza dei minori e valutazioni annuali dei rischi.

Un’altra legge (AB 1709) vieta alle piattaforme social di offrire agli utenti di età inferiore ai 16 anni funzionalità che creano dipendenza, come la riproduzione automatica dei video, lo scrolling infinito e i feed algoritmici basati sulla cronologia e sul profilo dell’utente. Ciò significa che dovrà essere implementata la verifica dell’età.

Secondo la EFF non servirà a nulla e gli utenti saranno obbligati a condividere i dati personali. La Commissione europea ha recentemente accertato la violazione del Digital Services Act da parte di Meta proprio per le suddette funzionalità offerte da Facebook e Instagram.

Altre leggi vietano lo sfruttamento sessuale minorile tramite materiale generato o modificato dall’AI che ritragga una persona di età inferiore ai 18 anni e l’uso dei dati dei minori per la pubblicità personalizzata.