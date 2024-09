Dire addio alle chiamate spam è possibile se si usa questo servizio

Le chiamate spam, oltre ai messaggi indesiderati, rappresentano uno dei problemi più significativi da un po’ di tempo a questa parte per milioni di italiani. Spesso e volentieri sono così frequenti durante l’arco della stessa giornata da indurre le persone ad attivare la modalità silenzioso o a spegnere letteralmente il telefono.

Come ormai è noto, alla base di tutto c’è la cessione involontaria dei propri dati a terze parti, quando ad esempio si accettano le condizioni d’uso di un nuovo servizio o semplicemente i cookie all’apertura di un sito web. Ad oggi il servizio che si è dimostrato più efficace per risolvere il problema è Incogni, tool sviluppato da Surfshark in grado di eliminare ogni traccia delle persone dal web in modo automatico.

A questo proposito, segnaliamo l’ultima offerta disponibile, grazie alla quale è possibile attivare Incogni al prezzo scontato di 7,49 dollari anziché 14,98 dollari, sfruttando il 50% di sconto applicato in queste ore.

Incogni: il piano di 12 mesi scontato a metà prezzo

Ciò che rende unico il servizio di Incogni rispetto ad altri analoghi tool è la sua capacità di rimuovere all’istante i dati personali degli utenti dai database dei broker, vale a dire quelle aziende nate negli ultimi anni per trarre profitto dalle informazioni personali lasciate dagli utenti in rete in maniera involontaria.

Incogni non fa altro che contattare i broker presenti all’interno del suo elenco, richiedendo loro la cancellazione dei dati. In seguito effettua poi nuovi controlli, in modo da accertarsi che una o più aziende non rientrino in possesso di quei dati.

Il piano di dodici mesi di Incogni è in offerta a 7,49 dollari invece di 14,98 dollari, per effetto del 50% di sconto applicato nell’ambito dell’ultima promozione.