Diritti TV Calcio: Rai e Mediaset in corsa per Coppa Italia

A fine giugno 2023 è iniziata la gara per i diritti TV della Coppa Italia e della Supercoppa per le stagioni dal 2024 al 2027. Mentre continua l’attesa per gli accordi definitivi riguardanti la Serie A, con DAZN, Sky e Mediaset che ancora sono in corsa per spartirsi la trasmissione delle partite del massimo campionato italiano, Rai e Mediaset continuano la contesa per i due trofei paralleli al campionato. Ci sono già le prime offerte per la Lega Serie A, e oggi si terrà l’assemblea con i club.

La corsa per i diritti TV delle coppe italiane è nel vivo

Secondo quanto ripreso da TV Digital Divide, la Lega Serie A ha ricevuto le offerte formali per l’assegnazione dei diritti TV di Coppa Italia e Supercoppa italiana da parte delle due principali emittenti italiane in chiaro. Da un lato, Mediaset vuole riottenere i diritti TV per il prossimo triennio, mentre Rai vuole tornare a trasmettere le due competizioni dopo diversi anni, specialmente ora che il regolamento è cambiato per la Supercoppa.

Ricordiamo, infatti, che ora si prevede la partecipazione delle prime due squadre del campionato di Serie A e delle finaliste della Coppa Italia, in un torneo ad eliminazione diretta con tre gare in tre giorni.

La Lega Serie A ha dunque fissato a 62 milioni di euro il prezzo minimo per i diritti TV di Coppa Italia e Supercoppa italiana, per un aumento di 20 milioni rispetto alla cifra stabilita nel 2021, al fine di trasmettere gli eventi tra digitale terrestre in chiaro, satellite, mobile e Internet. L’attuale accordo di Mediaset ammonta a circa 48 milioni di euro.