Diritti TV Olimpiadi: RAI trasmetterà in chiaro fino 2032

Mentre continua l’attesa per la definizione della suddivisione dei diritti TV per la Serie A, RAI comunica ufficialmente l’acquisizione dei diritti TV per le Olimpiadi fino al 2032. I Giochi Olimpici verranno trasmessi in televisione a costo zero, in streaming mobile, su browser Web e in radio dalla storica emittente nazionale, compresa la prossima edizione di Parigi che si terrà nel 2024.

RAI ottiene diritti TV Olimpiadi per i prossimi anni

Il comunicato di Viale Mazzini, ripreso da TV Digital Divide, parla chiaro: grazie all’offerta congiunta UER/Warner-Discovery, la RAI si è aggiudicata i diritti di trasmissione per l’Italia per tutte le piattaforme in esclusiva free-to-air, con obbligo di criptaggio e geo-bloccaggio oltre i confini di Italia, San Marino e Città del Vaticano. Naturalmente, non si tratta di un accordo di trasmissione in esclusiva.

Si parla comunque di un totale di 250 ore di trasmissione per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, ai quali si aggiungono le Olimpiadi estive di Parigi 2024, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032, nonché le Olimpiadi Invernali del 2030 ancora non assegnate ad alcuna località. Nel caso specifico dei Giochi nella capitale francese, si parla di 360 ore di trasmissione totali.

In questo modo, RAI conferma assieme al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) l’impegno nella trasmissione dei grandi eventi sportivi planetari, rispettando la mission di Servizio Pubblico.

Tornando invece sul tema dei diritti TV per la Serie A, ecco gli 8 pacchetti del bando “matrioska” presentati dall’Amministratore Delegato Luigi De Siervo nel contesto dell’ultima conferenza stampa tenuta dalla Lega Serie A.