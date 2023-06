Diritti TV Serie A: Mediaset mostrerà una partita in chiaro?

Si torna a parlare ancora una volta della gara per i diritti TV della Serie A. Precedentemente abbiamo riassunto quello che potrebbe essere il futuro degli abbonamenti per il calcio in Italia, con Sky, DAZN e Mediaset protagonisti assoluti di questa fase di trattative private tutt’ora in corso. Ci sono però anticipazioni succose provenienti dalle pagine di Calcio e Finanza che, giusto nella giornata di ieri 29 giugno 2023, ha appreso alcuni dettagli relativi alla possibile partecipazione di Mediaset nell’accordo finale.

Mediaset trasmetterà una partita di Serie A in chiaro?

Secondo quanto riportato, gli incontri tra la commissione creata per trattare con i broadcaster e le emittenti si sarebbero conclusi per il gigante di Cologno Monzese. Alle ore 19 avrebbe lasciato la sede delle trattative, ovvero l’Hotel Palazzo Parigi, dopo il terzo giro di colloqui della giornata. Quale potrebbe essere la decisione finale? Si sapeva già che l’emittente controllata da Fininvest fosse interessata al match del sabato sera per proporlo in chiaro. Che abbia raggiunto effettivamente un accordo con tutte le parti coinvolte per seguire la strada del pacchetto 6+3+1, o Sky e DAZN hanno continuato a spingere per la co-esclusiva escludendo l’emittente per l’ultima fase delle trattative?

Del resto, DAZN e Sky sono i principali candidati per la spartizione dei match delle stagioni 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28 e 2028/29, con DAZN che potrebbe avere spinto per il pacchetto 10+3 con un’esclusiva quasi completa. Al momento queste restano ancora indiscrezioni e, in quanto tali, vanno prese con le pinze. I termini definitivi verranno resi noti nel corso dei prossimi giorni, definendo così la quantità di abbonamenti che gli spettatori da casa dovranno acquistare per godersi il campionato di Serie A in televisione o in streaming.