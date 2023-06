Diritti TV Serie A: quanto guadagnano le squadre per la stagione 2022-23?

Dopo mesi di attesa, oggi 15 giugno 2023 si giunge al termine della presentazione delle offerte e proposte per la spartizione dei diritti TV della Serie A. Mentre aspettiamo il comunicato della Lega Serie A, grazie al portale Calcio e Finanza possiamo osservare le stime relative alla ripartizione dei ricavi dei diritti TV per la stagione 2022-23 appena conclusasi. Siete curiosi di scoprire quanto denaro hanno ricevuto i 20 club del massimo campionato?

Tutti i ricavi dei diritti TV della Serie A del 2022-23

Complessivamente la Lega Serie A dovrà distribuire circa 1,018 miliardi di euro netti ai club, ma come verranno spartiti? Il 50% viene diviso equamente tra i club, il 20% viene assegnato in base all’audience televisiva certificata Auditel (8%) e al numero di spettatori paganti (12%), mentre il 30% viene assegnato sulla base dei risultati sportivi, ovvero del piazzamento in classifica, dei punti ottenuti, dei risultati negli ultimi cinque campionati, e sui risultati storici tra 1946/47 e la sesta stagione precedente. Si tratta di una spartizione determinata dai precisi criteri imposti dalla Legge Melandri, modificata dalla riforma Lotti.

Pertanto, secondo le stime definitive, ecco quanti euro si aggiudicheranno le singole squadre:

Inter: 87,1 milioni Napoli: 80,3 milioni Milan: 80 milioni Juventus: 78,6 milioni Lazio: 70,7 milioni Roma: 68,2 milioni Fiorentina: 55,2 milioni Atalanta: 55,2 milioni Torino: 49,1 milioni Bologna: 43,5 milioni Udinese: 40,7 milioni Sampdoria: 39 milioni Sassuolo: 38,7 milioni Lecce: 38,6 milioni Monza: 34,2 milioni Verona: 34,1 milioni Salernitana: 32,6 milioni Empoli: 32,6 milioni Spezia: 30,1 milioni Cremonese: 29,4 milioni

