Discord lancia nuove funzioni di monetizzazione

Discord sta introducendo una serie di nuove funzionalità e strumenti di monetizzazione per semplificare e migliorare le opportunità di guadagno per gli sviluppatori di app sulla piattaforma. Lo scopo è favorire la produzione di contenuti di qualità e promuovere la crescita dell’ecosistema di Discord.

Commissioni ridotte e nuove opzioni di vendita

Una delle novità più significative è la riduzione delle commissioni della piattaforma al 15% per il primo milione di dollari guadagnati dagli sviluppatori in vendite lorde cumulative. Questa mossa, definita come un nuovo livello di “crescita” per i termini di monetizzazione di Discord, è già disponibile a partire dal 6 giugno. La riduzione delle commissioni rappresenta un notevole incentivo per gli sviluppatori, che potranno trattenere una percentuale maggiore dei loro guadagni.

Oltre agli abbonamenti premium alle app, introdotti lo scorso anno, Discord sta ora aggiungendo la possibilità di offrire acquisti una tantum. Questa funzionalità consentirà agli sviluppatori di vendere prodotti come giochi, skin e altri beni premium senza richiedere un abbonamento. I prodotti potranno essere forniti sia come SKU “durevoli” per l’acquisto una tantum, offrendo benefici permanenti, sia come consumabili che possono scadere o essere consumati.

Inoltre, gli sviluppatori avranno l’opportunità di elencare le loro creazioni attraverso una nuova vetrina del negozio, accessibile tramite la directory delle app o il profilo su Discord. Questa vetrina dedicata aumenterà la visibilità dei prodotti degli sviluppatori e faciliterà la scoperta da parte degli utenti.

Ritorno alle origini e supporto per più livelli di abbonamento

Queste novità si inseriscono nel contesto di un ritorno di Discord alle sue radici di piattaforma dedicata al gaming, dopo un tentativo di espansione verso una chat più generica durante la pandemia di covid. La decisione di concentrarsi nuovamente sul gioco riflette l’impegno di Discord nel soddisfare le esigenze della sua community di appassionati.

Discord inoltre, sta lavorando per introdurre il supporto per più livelli di abbonamento per i prodotti degli sviluppatori. Questa funzionalità offrirà una maggiore flessibilità nella strutturazione dei piani di abbonamento e consentirà agli sviluppatori di adattare la loro offerta alle diverse esigenze degli utenti.

Al momento, tutti questi nuovi strumenti sono in fase di lancio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Unione Europea. Tuttavia, Discord ha annunciato piani per estendere la disponibilità ad altre regioni in futuro.