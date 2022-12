Dishonored: Definitive Edition è gratis su Epic

Oggi è Dishonored: Definitive Edition il regalo confezionato da Epic Games Store e fatto trovare sotto l’albero agli utenti. È appena giunta la conferma di tutti i rumor circolati fin dalla giornata di ieri, quando la piattaforma stessa ha fornito un primo indizio piuttosto concreto, condividendo un’immagine contenente indizi alquanto espliciti.

Epic Games Store regala Dishonored: Definitive Edition

La raccolta in questione, ovviamente nella sua versione destinata ai PC, include il primo titolo della serie action-adventure, sviluppato dalla software house Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks nel 2012, oltre a tutti i contenuti aggiuntivi usciti successivamente ovvero le espansioni Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches e Void Walker’s Arsenal per una longevità davvero significativa.

Per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti, eccoli elencati di seguito. Sono alla portata anche dei computer meno recenti.

Sistema operativo: Windows Vista, Windows 7 (o successivi);

processore: qualsiasi modello almeno dual core e con frequenza peri a 3,00 GHz;

scheda video: qualsiasi modello compatibile con DirectX 9 e almeno 512 MB di memoria integrata;

RAM: 3 GB;

storage: 9 GB di spazio libero.

È possibile aggiungere Dishonored: Definitive Edition alla propria libreria semplicemente visitando la scheda dedicata su Epic Games Store. Si avrà tempo fino al pomeriggio del 5 gennaio per farlo. Non è tutto, c’è anche Eximius: Seize the Frontline di Ammobox Studios, sempre gratis per una settimana. In questo caso, è un mix tra sparatutto in prima persona e strategia in tempo reale.

Tra una settimana toccherà poi a Kerbal Space Program (Squad, 2015) e Shadow Tactics: Aiko’s Choice (Mimimi Games, 2021).

Ricordiamo infine che il secondo capitolo della serie, Dishonored 2, è presente tra i 10 giochi gratis che Prime Gaming sta regalando in questi giorni: tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.