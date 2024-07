Disney+: i migliori documentari da guardare sulla piattaforma

Disney+ è una delle piattaforme di streaming con il maggior numero di contenuti disponibili per gli utenti. Oltre a film e serie TV, però, su Disney+ ci sono tantissimi documentari, grazie anche al contributo dei contenuti di Nation Geographic. Per accedere a tutto il catalogo di Disney+ è sufficiente aver attivato un abbonamento. Le opzioni sono diverse e si parte da 5,99 euro al mese. Per accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito di Disney+.

I migliori documentari da guardare su Disney+

Il catalogo di Disney+ è ricco di documentari da guardare sulla piattaforma. Tra i migliori contenuti disponibili troviamo Apollo: Missione Luna che racconta la nascita e lo sviluppo del progetto Apollo che portò l’uomo sulla Lunga dal 1969 al 1972.

Un altro documentario molto interessante è Born in China di Disney Nature. Questo documentario segue la vita quotidiana di diversi animali selvatici, evidenziando i rapporti sociali e familiari. Il focus del documentario è la fauna cinese, ricca di specie davvero molto interessanti.

Da non perdere è anche The Imagineering Story, un documentario diviso in sei parti che raccolta l’evoluzione e lo sviluppo dei parchi a tema di Disney che oggi accolgono ogni giorno tantissimi appassionati. Il documentario segue anche la nascita di alcune delle attrazioni più iconiche dei parchi Disney.

Uno dei documentari più interessanti da guardare su Disney+ è Free Solo in cui il free-cliber Alex Honnold punta a scalare a mani nude e senza equipaggiamento El Capitan, una delle più note montagne rocciose della California con i suoi 2.307 metri di altezza.

Da guardare in streaming è anche Bear Grylls – La legge del più forte. Il documentario con Bear Grylls porta lo spettatore ad assistere al mondo in cui la natura e gli animali riescono ad affrontare le avversità e il cambiamento, riuscendo a sopravvivere anche in condizioni molto difficili.

Per guardare questi e altri documentari basta accedere a Disney+, tramite il box qui di sotto.