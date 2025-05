Due canali del digitale terrestre sono stati corretti

La piattaforma digitale terrestre non è di certo esente da errori e problemi. Ormai questo è assodato e lo sappiamo bene tanto noi, utenti che ne fruiscono per l’intrattenimento offerto, quanto gli addetti ai lavori, che ci mettono mano quotidianamente per aggiornamenti e modifiche. Nell’ultimo periodo due canali radiotelevisivi avevano iniziato a presentare alcuni problemi.

Nulla di grave o legato al segnale di ricezione. Infatti, le programmazioni venivano trasmesse regolarmente e senza interferenze. Tuttavia, era scomparso il logo identificativo di ciascun canale. Questo ha generato confusione nei telespettatori che non capivano se era la stessa emittente a trasmettere se non per i programmi storici e conosciuti che ne confermavano l’identità.

Tutti e due i canali si trovano nel PERSIDERA MUX 1. Il primo, emittente 137, è sintonizzabile alle LCN 137, 207, 230 e 237. Il secondo, TV153, è sintonizzabile alle LCN 208, 227, 238, 243, 250 e 263. Meglio comunque effettuare una ricerca automatica dei canali per ottenere tutti gli aggiornamenti.

Risolti i problemi sul PERSIDERA MUX 1 del digitale terrestre

Sul PERSIDERA MUX 1 del digitale terrestre sono stati risolti i problemi per questi due canali.

MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

NOVE (LCN 9,109,509)

Italia 53 (Casa Italia 53)* (LCN 53)

HGTV – Home&Garden (LCN 56)

Motor Trend (LCN 59)

SPORTITALIA HD (LCN 60,560)

TRAVEL TV* (LCN 61,561)

Deejay TV HD (LCN 69,569)

ITALIA CHANNEL (LCN 123)

GOLD TV ITALIA (LCN 128)

LA 4 ITALIA (LCN 129)

CHANNEL 24 (LCN 130)

RETE ITALIA (LCN 131)

LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)

STARMARKET (LCN 140)

Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)

FIRE TV (LCN 147)

Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)

TV 153 (LCN 153)

CANALE 162 (LCN 162)

PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)

PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)

PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)

PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)

PROMO LIFE (TV 153) (LCN 208)

CANALE 227 (TV 153) (LCN 227)

CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 230)

CUSANO NEWS 7 (LCN 234)

CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 237)

PROMO KIDS (TV 153) (LCN 238)

CANALE 243 (TV 153) (LCN 243)

PROMO SPORT (TV 153) (LCN 250)

CANALE 263 (TV 153) (LCN 263)

RDS Social TV (LCN 265)

Radio Capital (LCN 713)

Radio Deejay (LCN 714)

Radio m2o (LCN 715)*******

RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)

Radio Maria (LCN 789)

Radio TV Serie A con RDS (LCN 899)***

