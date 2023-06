Disney+, il meglio dell'intrattenimento a 8,99 euro al mese

Vuoi avere il meglio dei film direttamente a casa tua? A chi di noi non piacerebbe avere il meglio dell’intrattenimento in un singolo abbonamento? Trascorrere intere serate a guardare film e cartoni in compagnia della nostra famiglia è possibile con Disney+. Puoi accedere a Disney+ come e quando vuoi: puoi guardare qualsiasi contenuto da pc, tv, tablet, smartphone, console e tanto altro. Tutto in un servizio inevitabilmente valido: non dimentichiamo che Disney+ è un servizio di video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution ed è difatti una delle più importanti piattaforme streaming.

Sottoscrivendo l’abbonamento potrai finalmente guardare nuovi Originals, film di successo, serie imperdibili e molto altro ancora: il tutto senza che ti sia richiesto un costo aggiuntivo.

Non dimenticare che con la piattaforma streaming Disney+ non hai accesso a film che puoi trovare ovunque, ma Film, serie e Originals in esclusiva che non troverai su nessun altro servizio di streaming.

Puoi dunque avere:

Intrattenimento senza fine per poter esplorare migliaia di ore di serie TV, film e Originals.

Guardare film non solamente su un dispositivo: potrai infatti utilizzare Disney+ su un massimo di 4 dispositivi compatibili contemporaneamente.

Puoi utilizzare il parental control semplice e intuitivo per proteggere la tua famiglia con un parental control semplice da utilizzare.

I vantaggi non finiscono qui dato che la sottoscrizione dell’abbonamento include ulteriori benefici come la possibilità di effettuare download multipli su un massimo di 10 dispositivi e fino a 7 profili diversi e avere streaming in formato 4K UHD con Dolby Vision and Dolby Atmos sui dispositivi compatibili senza costi aggiuntivi.

L’abbonamento Disney+ costa solamente 8,99 € al mese. In alternativa puoi decidere di risparmiare quasi 2 mesi con l’abbonamento annuale a 89,90 €.

