Disney+: le principali novità di novembre 2024 per la piattaforma

Disney+ continua ad arricchire il suo catalogo di contenuti, mettendo a disposizione dei suoi utenti, mese dopo mese, nuovi film e nuove serie TV da guardare in streaming. Anche il mese di novembre 2024 segue questo trend con tante novità in arrivo sulla piattaforma.

Ricordiamo che per accedere al catalogo di Disney+ è sufficiente attivare un abbonamento, scegliendo tra le varie opzioni disponibili, con un costo a partire da 5,99 euro al mese. Per attivare subito una sottoscrizione alla piattaforma basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di Disney+.

Le novità di novembre 2024 su Disney+

Tra le nuove serie da guardare su Disney+ a novembre 2024 c’è, senza dubbio, Qui non è Hollywood, la serie che racconta il delitto di Avetrana. Composta da quattro episodi, la serie è stata pubblicata sulla piattaforma a fine ottobre ed è stata accolta in modo molto favorevole da pubblico e critica.

Tra le nuove serie segnaliamo la seconda stagione di The Old Man oltre alla novità assoluta Grotesquerie, una serie poliziesca con la vincitrice dell’Emmy Niecy Nash-Betts che si articolerà in 10 episodi.

Da segnalare anche un’altra novità assoluta, Doctor Odyssey con Joshua Jackson impegnato nel ruolo di un medico di una nave da crociera di lusso. Nel cast c’è anche Don Johnson. I primi episodi saranno disponibili a partire dal 28 novembre.

Da non perdere, inoltre, è il debutto sulla piattaforma di streaming di Deadpool & Wolverine. Il film, uno dei maggiori successi dell’anno, è disponibile dal 12 novembre nel catalogo di Disney+. Dal 14 di novembre, invece, arriverà la nuova serie Non dire niente che racconta un avvincente storia lunga oltre 40 anni sullo sfondo del conflitto nordirlandese.

Qui non è Hollywood: il trailer

The Old Man: il trailer

Grotesquerie: il trailer

Doctor Odyssey: il trailer

Non dire niente: il trailer