Disney+: novità dicembre 2024 e grandi classici per un Natale magico

Disney+ è la piattaforma più esclusiva di sempre che include tantissimi contenuti davvero pazzeschi. Potrai vedere titoli firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars. Star e National Geographic. Inoltre, per il mese di dicembre 2024 sono previste novità davvero interessanti. A questo aggiungici i classici intramontabili per un Natale magico. I piani di abbonamento partono da soli 5,99€ al mese per la versione con pubblicità.

Cosa stai aspettando? Preparati a un intrattenimento incredibile per te e per la tua famiglia. E con il Parental Control sei tranquillo che i tuoi figli accedono solo ai contenuti adatti alla loro età in totale autonomia e sicurezza.

Disney+: tutte le novità di dicembre 2024

Vediamo tutte le novità in arrivo a dicembre 2024 su Disney+.

04 dicembre Skeleton Crew (Fantascienza, Avventura)

Ambientata nell’universo di Star Wars, questa serie segue le avventure di un gruppo di giovani esploratori spaziali. Persi nella vastità della galassia, questi ragazzi dovranno fare affidamento sulle proprie abilità e sul loro ingegno per trovare la via del ritorno a casa. Tra incontri con creature aliene, pericoli cosmici e la costante minaccia dell’Impero, la loro odissea si rivelerà un’esperienza formativa indimenticabile.

06 dicembre Uonderbois (Commedia)

Questa serie italiana ci porta nel cuore di un quartiere periferico di una grande città, dove un gruppo di adolescenti affronta le sfide della crescita. Tra amicizie, primi amori e conflitti familiari, i protagonisti cercheranno di realizzare i propri sogni, scontrandosi con una realtà spesso dura ma anche ricca di opportunità. La serie esplora temi come l’identità, l’appartenenza e il desiderio di riscatto sociale.

11 dicembre Dream Productions (Animazione, Commedia)

Questa nuova serie animata Pixar ci porta dietro le quinte di una fabbrica di sogni. Seguiamo le avventure di un team creativo di “produttori di sogni” che ogni notte lavorano instancabilmente per creare le esperienze oniriche più straordinarie per gli umani. Tra momenti esilaranti e riflessioni profonde sulla natura dell’immaginazione, la serie promette di incantare spettatori di tutte le età.

13 dicembre Elton John: Never Too Late (Documentario, Musicale)

Questo documentario offre uno sguardo intimo sulla vita e la carriera dell’icona della musica Elton John. Attraverso interviste esclusive, filmati d’archivio inediti e performance mozzafiato, il film ripercorre il viaggio artistico e personale della star, dalla sua ascesa alla fama fino ai giorni nostri. Particolare attenzione viene data agli ultimi anni della sua carriera, dimostrando come Elton John continui a reinventarsi e a ispirare nuove generazioni di artisti.

20 dicembre What If…? (Stagione 3)

La terza stagione di questa serie animata Marvel continua a esplorare realtà alternative dell’universo cinematografico Marvel. Ogni episodio presenta una versione distorta di eventi familiari, ponendo la domanda “cosa sarebbe successo se…?”. Con nuove storie che spaziano da scenari apocalittici a commedie surreali, la serie promette di sorprendere i fan con interpretazioni inedite dei loro eroi preferiti e di espandere ulteriormente i confini del multiverso Marvel.



I grandi classici

Ecco i grandi classici intramontabili per un Natale 2024 favoloso con Disney+.

Mamma, ho perso l’aereo (1990)

Il piccolo Kevin viene accidentalmente dimenticato a casa mentre la sua famiglia parte per le vacanze di Natale. Inizialmente felice della sua libertà, dovrà presto difendere la casa da due maldestri ladri, usando ingegno e trappole esilaranti.

Il piccolo Kevin viene accidentalmente dimenticato a casa mentre la sua famiglia parte per le vacanze di Natale. Inizialmente felice della sua libertà, dovrà presto difendere la casa da due maldestri ladri, usando ingegno e trappole esilaranti. Nightmare Before Christmas (1993)

Jack Skeletron, re della città di Halloween, scopre la città del Natale e decide di portare questa festa nel suo mondo. Il risultato è un mix unico di atmosfere dark e natalizie, perfetto sia per Halloween che per le feste invernali.

Jack Skeletron, re della città di Halloween, scopre la città del Natale e decide di portare questa festa nel suo mondo. Il risultato è un mix unico di atmosfere dark e natalizie, perfetto sia per Halloween che per le feste invernali. Miracolo nella 34ª strada (1947)

Un uomo che sostiene di essere il vero Babbo Natale viene assunto come Santa Claus in un grande magazzino. La sua gentilezza e il suo spirito natalizio toccano il cuore di tutti, portando magia e speranza nella vita di una giovane madre scettica e sua figlia.

Un uomo che sostiene di essere il vero Babbo Natale viene assunto come Santa Claus in un grande magazzino. La sua gentilezza e il suo spirito natalizio toccano il cuore di tutti, portando magia e speranza nella vita di una giovane madre scettica e sua figlia. Topolino e la magia del Natale (1999)

Una raccolta di storie natalizie con i personaggi Disney più amati. Topolino, Paperino, Pippo e gli altri vivono avventure divertenti e toccanti, perfette per entrare nello spirito delle feste.

Una raccolta di storie natalizie con i personaggi Disney più amati. Topolino, Paperino, Pippo e gli altri vivono avventure divertenti e toccanti, perfette per entrare nello spirito delle feste. Frozen – Il regno di ghiaccio (2013)

Sebbene non sia strettamente un film natalizio, le sue ambientazioni invernali lo rendono perfetto per la stagione. Segue le avventure di Anna alla ricerca della sorella Elsa, i cui poteri di ghiaccio hanno intrappolato il regno in un eterno inverno.

Sebbene non sia strettamente un film natalizio, le sue ambientazioni invernali lo rendono perfetto per la stagione. Segue le avventure di Anna alla ricerca della sorella Elsa, i cui poteri di ghiaccio hanno intrappolato il regno in un eterno inverno. A Christmas Carol (2009)

Adattamento del classico di Dickens con Jim Carrey. L’avaro Ebenezer Scrooge viene visitato da tre spiriti del Natale che lo portano in un viaggio attraverso passato, presente e futuro, insegnandogli il vero significato delle festività.

Adattamento del classico di Dickens con Jim Carrey. L’avaro Ebenezer Scrooge viene visitato da tre spiriti del Natale che lo portano in un viaggio attraverso passato, presente e futuro, insegnandogli il vero significato delle festività. La Bella e la Bestia – Un magico Natale (1997)

Ambientato durante il periodo natalizio nel castello incantato, questo film esplora temi di amicizia, amore e il vero spirito del Natale, con Belle che cerca di portare gioia e festività nonostante l’iniziale riluttanza della Bestia.