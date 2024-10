Disney+ e cioccolata calda: ecco le serie TV da vedere in autunno

Disney+ è la piattaforma di streaming live e on demand più esclusiva di sempre. Perfetta per tutta la famiglia, offre un ricco catalogo di titoli per un intrattenimento incredibile. Cioccolata, copertina e divano sono gli ingredienti perfetti in vista della nuova stagione fretta. Abbonati subito risparmiando 2 mesi con l’abbonamento annuale.

Disney+: le serie TV da vedere in autunno

Vediamo quindi le serie TV imperdibili su Disney+, tra quelle già disponibili e quelle in arrivo a breve, per l'autunno 2024.

Ecco cosa devi mettere nella tua playlist per i prossimi giorni:

Avetrana – Qui non è Hollywood (dal 25 ottobre 2024)

Questo avvincente thriller italiano ti porta nel cuore di uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti d’Italia: l’omicidio della giovane Sarah Scazzi. Ambientato nel caldo e polveroso paesino pugliese di Avetrana, la serie esplora le dinamiche di un piccolo paese travolto da segreti, bugie e dolore. Con atmosfere dense di tensione, Avetrana promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo colpo di scena.

Máquina: Il pugile (dal 9 ottobre 2024)

Segui la storia di Esteban “La Máquina” Osuna su Disney+, un pugile veterano che tenta disperatamente di tornare sul ring e recuperare la gloria perduta. Ma oltre ai suoi avversari, Esteban deve affrontare i demoni del suo passato e una misteriosa organizzazione che minaccia tutto ciò che gli è caro. Azione, dramma e colpi di scena fanno di questa serie un racconto di redenzione e sacrificio, con Gael García Bernal e Diego Luna che brillano nei ruoli principali.

I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place (dal 30 ottobre 2024)

La nostalgia incontra il mistero in questa nuova avventura. Billie, una giovane maga, scopre di essere al centro di una profezia che potrebbe cambiare il corso del mondo magico. Mentre cerca di trovare il suo posto tra magia e realtà, incontrerà vecchi e nuovi volti, inclusi i mitici Russo. Un mix perfetto di magia, avventura e amicizia che ti riporterà alle atmosfere della serie originale.

Rivals (da ottobre 2024)

Nell’Inghilterra degli anni ’80, la televisione è un campo di battaglia. Rivals, disponibile su Disney+, segue le vite intrecciate di magnati della TV, politici e personaggi spietati, pronti a tutto pur di avere successo. Rupert Campbell-Black e Declan O’Hara si sfidano per il controllo di un impero mediatico, ma non tutto è come sembra. Intrighi amorosi, lotte di potere e segreti oscuri rendono questa serie un must per gli amanti del dramma e della suspense.

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band (dal 25 ottobre 2024)

Se ami la musica, non puoi perderti questo documentario che ti porta dietro le quinte dei leggendari concerti di Bruce Springsteen e la sua band. Dai momenti di preparazione alle esibizioni che hanno segnato la storia della musica rock, questo speciale offre un’intima visione del processo creativo del “Boss” e del legame profondo con la sua band. Un tributo emozionante a una delle più grandi figure della musica mondiale