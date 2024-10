Disney+: i documentari da non perdere a ottobre

In questi ultimi giorni di ottobre, complice anche il ponte per la festività, avremo a disposizione un po’ più di tempo da trascorrere in compagnia delle piattaforme di streaming. Servono consigli su cosa guardare? Qui è dove ti suggeriamo tre documentari da non perdere su Disney+. Se non lo hai ancora fatto, approfitta dell’abbonamento più economico, quello proposto dalla formula Standard con pubblicità.

Disney+, documentari ottobre

Il primo è Road Diary: Bruce Springsteen & the E Street Band. Diretto dal regista Thom Zimny, offre lo sguardo più approfondito di sempre sulle esibizioni del gruppo dal vivo, con registrazioni delle prove, momenti catturati nel backstage, rari filmati d’archivio e riflessioni personali dei protagonisti. Insomma, una full immersione nel mondo musicale del Boss. Lo puoi vedere su D+.

Il secondo documentario suggerito è Fly, che racconta le avventure di tre coppie alle prese con il BASE jumping, pratica che prevede di lanciarsi in un precipizio. Una passione non adatta a tutti, narrata lungo un arco temporale che si estende a sette anni.

L’ultimo consiglio è quello relativo ad Amazzonia: La Grande Storia. Più breve degli altri due, è un viaggio dalle fonti ghiacciate del Rio delle Amazzoni fino ai Caraibi, passando dalle vette più alte. Ad accompagnare lo spettatore sono gli esploratori del National Geographic.

Hai la possibilità di attivare l’abbonamento a Disney+ scegliendo fra tre formule diverse, a seconda delle tue preferenze. Eccole.

Standard con pubblicità a 5,99 euro/mese con 2 riproduzioni simultanee in Full HD;

a 5,99 euro/mese con 2 riproduzioni simultanee in Full HD; Standard a 9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno con 2 riproduzioni simultanee in Full HD, download e nessuna pubblicità;

a 9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno con 2 riproduzioni simultanee in Full HD, download e nessuna pubblicità; Premium a 13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno con 4 riproduzioni simultanee in 4K Ultra HD, HDR, Dolby Atmos, download e nessuna pubblicità.