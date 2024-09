È iniziata la guerra alle password condivise su Disney+

Non si può certo dire che Bog Iger non mantenga la parola data: il CEO della Walt Disney Company ha anticipato il mese scorso che la guerra alle password condivise su Disney+ sarebbe iniziata entro settembre. E così è stato, a partire da oggi, nei territori di Stati Uniti, Canada, Costa Rica, Guatemala e in alcuni paesi di Europa e Asia. Più avanti, l’iniziativa si estenderà a livello globale, anche in Italia (dove al momento non sembra essere attiva).

Disney+: stop alle password condivise

Conclusa la fase di test, oltreoceano la piattaforma ha lanciato in via ufficiale una funzionalità che permette di aggiungere al proprio account un membro non appartenente al nucleo familiare. Il profilo extra costerà mensilmente 6,99 dollari per la sottoscrizione base oppure 9,99 dollari per quella Premium.

In alternativa, chi fino a oggi ha fatto affidamento sulle password condivise per accedere al catalogo di Disney+, potrà creare un nuovo account indipendente da quello sfruttato in precedenza, mantenendo la cronologia dei contenuti visti, le preferenze e così via. L’approccio è lo stesso già sperimentato (con successo) da Netflix.

La notizia segue di poche settimane quella relativa a un nuovo aumento dei prezzi, ormai una prassi per i servizi della categoria. La giustificazione fornita a livello comunicativo è sempre la stessa: la volontà di mantenere elevata la qualità dell’offerta. L’obiettivo non apertamente dichiarato è anche quello di andare incontro al volere degli investitori, aumentando le entrate, pur accettando di perdere qualche cliente esasperato dai rincari.

Per una coincidenza alquanto bizzarra, ricordiamo che proprio in questi giorni (ancora fino a domani) è possibile attivare l’abbonamento mensile alla formula Standard con Pubblicità al prezzo di 1,99 euro. Lo stanno facendo in molti, approfittando della promozione per guardare Inside Out 2 in streaming, appena arrivato nel catalogo della piattaforma.