Disney+: le novità di febbraio (e due mesi gratis)

Il piatto forte è sicuramente Black Panther: Wakanda Forever, ma ci sono molte altre novità in arrivo a febbraio per lo streaming su Disney Plus, così da soddisfare ogni palato. Nelle settimane che ci attendono assisteremo al debutto di film, serie e contenuti d’animazione che vale la pena segnalare, proposte dalla piattaforma ai suoi abbonati.

BPWF e le altre novità di febbraio su Disney+

L’abbiamo già citato, Black Panther: Wakanda Forever è il lungometraggio Marvel basato sul personaggio di Pantera Nera, uscito a novembre nei cinema e tra pochi giorni in esclusiva sulla piattaforma con supporto al formato IMAX Enhanced. Una maxi-produzione da 250 milioni di budget, affidata alla regia di Ryan Coogler e capace di incassarne più di tre volte tanto al debutto nelle sale. Ecco il trailer.

Tra le altre novità di febbraio poniamo l’accento su Fleishman a Pezzi. Il protagonista Toby, da poco superati i 40 anni e reduce da un divorzio, è alle prese con un cambiamento radicale, schiacciato tra l’esigenza di gestire da solo i figli e le relazioni che lo status di single ha da offrirgli. Anche in questo caso, ecco una piccola anticipazione.

Di seguito l’elenco completo delle uscite in streaming su Disney Plus per il mese prossimo, alle quali si aggiungerà una collezione dedicata in modo specifico a San Valentino.

Black Panther: Wakanda Forever (1 febbraio);

The Great North (1 febbraio, stagione 3);

The Hardy Boys (8 febbraio, stagione 2);

The Hair Tales (15 febbraio);

j-hope IN THE BOX (17 febbraio);

Fleishman a Pezzi (22 febbraio);

9-1-1 (22 febbraio, stagione 6);

La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa (23 febbraio).

