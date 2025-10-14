Disney+ e un ottobre a tutto calcio senza costi aggiuntivi

Disney+ ha iniziato il mese di ottobre alla grande. Oltre le novità in programma tra film, serie e documentari, la piattaforma più esclusiva di sempre è diventata anche la casa per la UEFA Women’s Champions League 2025/26. Una stagione a tutto calcio quindi. Tutto senza costi aggiuntivi, approfittane subito! Si tratta di un’occasione incredibile perché tutto questo e molto di più a partire da soli 6,99 euro al mese. Niente male vero? Allora dai un’occhiata al calendario completo dedicato al calcio femminile.
Il calendario della Women’s Champions League su Disney+
Ecco il calendario completo e ufficiale della UEFA Women’s Champions League 2025/26 su Disney+.
- 2a giornata
- Mercoledì 15 ottobre
- 18:45 – Lione – St. Pölten
- 18:45 – Vålerenga – VfL Wolfsburg
- 21:00 – Roma – Barcellona
- 21:00 – Chelsea – Paris FC
- 21:00 – OH Leuven – Twente
- Giovedì 16 ottobre
- 18:45 – Club Atlético de Madrid – Manchester United
- 21:00 – Bayern Monaco – Juventus
- 21:00 – Paris Saint-Germain – Real Madrid
- 21:00 – Benfica – Arsenal
- 3a giornata
- Martedì 11 novembre
- 18:45 – Roma – Vålerenga
- 21:00 – Lione – VfL Wolfsburg
- 21:00 – Real Madrid – Paris FC
- 21:00 – St. Pölten – Chelsea
- Mercoledì 12 novembre
- 18:45 – Barcellona – OH Leuven
- 18:45 – Bayern Monaco – Arsenal
- 21:00 – Club Atlético de Madrid – Juventus
- 21:00 – Manchester United – Paris Saint-Germain
- 21:00 – Benfica – Twente
- 4a giornata
- Mercoledì 19 novembre
- 18:45 – Juventus – Lione
- 18:45 – VfL Wolfsburg – Manchester United
- 21:00 – Arsenal – Real Madrid
- 21:00 – Paris FC – Benfica
- 21:00 – Vålerenga – St. Pölten
- Giovedì 20 novembre
- 18:45 – Twente – Club Atlético de Madrid
- 21:00 – Chelsea – Barcellona
- 21:00 – OH Leuven – Roma
- 21:00 – Paris Saint-Germain – Bayern Monaco
- 5a giornata
- Martedì 9 dicembre
- 18:45 – St. Pölten – Juventus
- 21:00 – Arsenal – Twente
- 21:00 – Paris Saint-Germain – OH Leuven
- 21:00 – Real Madrid – VfL Wolfsburg
- Mercoledì 10 dicembre
- 18:45 – Barcellona – Benfica
- 18:45 – Vålerenga – Paris FC
- 21:00 – Chelsea – Roma
- 21:00 – Club Atlético de Madrid – Bayern Monaco
- 21:00 – Manchester United – Lione
- 6a giornata
- Mercoledì 17 dicembre
- 21:00 – Roma – St. Pölten
- 21:00 – Bayern Monaco – Vålerenga
- 21:00 – Twente – Real Madrid
- 21:00 – Juventus – Manchester United
- 21:00 – OH Leuven – Arsenal
- 21:00 – Lione – Club Atlético de Madrid
- 21:00 – Paris FC – Barcellona
- 21:00 – Benfica – Paris Saint-Germain
- 21:00 – VfL Wolfsburg – Chelsea
Non perderti tutto questo e molto altro ancora su Disney+ la casa Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star, National Geographic e ora Women’s Champions League.