 Disney+ a un prezzo speciale: approfitta dell'offerta più potente di sempre
Scegli Disney+ a un prezzo speciale approfittando di una delle offerte più potenti di sempre per un intrattenimento senza rinunce.
Disney+

Disney+ è in offerta speciale. Accedi al suo catalogo a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Sceglila a partire da soli 6,99 euro al mese! Si tratta di un’opportunità incredibile. Ottieni un intrattenimento senza rinunce grazie ai suoi contenuti esclusivi. Potrai davvero godere di tantissimi film, serie, docuserie, programmi, show e ora anche il calcio.

Entra in Disney+

Ogni mese il catalogo si arricchisce di novità tra contenuti Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e molto altro ancora. È sempre una festa incredibile con questa piattaforma di contenuti pazzeschi. Avrai solo l’imbarazzo della scelta tra tantissimi titoli super acclamati dalla critica come I Fantastici 4: Gli inizi.

La trama è davvero avvincente: “Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, “The Fantastic Four: First Steps” dei Marvel Studios introduce la prima famiglia della Marvel – Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Invisible Woman, Johnny Storm/Human Torch e Ben Grimm/The Thing – mentre affrontano una sfida scoraggiante. Costretti a bilanciare i loro ruoli di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus e il suo enigmatico Herald, Silver Surfer. E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti su di esso non erano abbastanza cattivi, improvvisamente diventa molto personale“.

Entra in Disney+

Imperdibile anche Love + War: Linsey Addario the photographer: “La fotografa premio Pulitzer Lynsey Addario rischia la vita nel mondo della fotografia di guerra dominata dagli uomini per catturare la realtà del conflitto. Ma ogni missione la porta in pericolo e la porta via dal marito e dai due figli piccoli. Dietro l’obiettivo, Addario è combattuta tra il suo impegno per il giornalismo e le enormi esigenze della maternità“.

Non perdere altro tempo! Questo e molti altri contenuti esclusivi ti stanno aspettando su Disney+. Si tratta di un’ottima occasione. Attiva il tuo abbonamento a partire da soli 6,99 euro al mese!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 nov 2025

Osvaldo Lasperini
10 nov 2025
