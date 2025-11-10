Disney+ a un prezzo speciale: approfitta dell'offerta più potente di sempre

Disney+ è in offerta speciale. Accedi al suo catalogo a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Sceglila a partire da soli 6,99 euro al mese! Si tratta di un’opportunità incredibile. Ottieni un intrattenimento senza rinunce grazie ai suoi contenuti esclusivi. Potrai davvero godere di tantissimi film, serie, docuserie, programmi, show e ora anche il calcio.

Ogni mese il catalogo si arricchisce di novità tra contenuti Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e molto altro ancora. È sempre una festa incredibile con questa piattaforma di contenuti pazzeschi. Avrai solo l’imbarazzo della scelta tra tantissimi titoli super acclamati dalla critica come I Fantastici 4: Gli inizi.

La trama è davvero avvincente: “Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, “The Fantastic Four: First Steps” dei Marvel Studios introduce la prima famiglia della Marvel – Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Invisible Woman, Johnny Storm/Human Torch e Ben Grimm/The Thing – mentre affrontano una sfida scoraggiante. Costretti a bilanciare i loro ruoli di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus e il suo enigmatico Herald, Silver Surfer. E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti su di esso non erano abbastanza cattivi, improvvisamente diventa molto personale“.

Imperdibile anche Love + War: Linsey Addario the photographer: “La fotografa premio Pulitzer Lynsey Addario rischia la vita nel mondo della fotografia di guerra dominata dagli uomini per catturare la realtà del conflitto. Ma ogni missione la porta in pericolo e la porta via dal marito e dai due figli piccoli. Dietro l’obiettivo, Addario è combattuta tra il suo impegno per il giornalismo e le enormi esigenze della maternità“.

Non perdere altro tempo! Questo e molti altri contenuti esclusivi ti stanno aspettando su Disney+. Si tratta di un’ottima occasione. Attiva il tuo abbonamento a partire da soli 6,99 euro al mese!