Disney+ ha un REGALO per te: scoprilo subito

Quando si parla di intrattenimento probabilmente tra le piattaforme streaming che ti vengono in mente un posto importante lo occupa anche Disney+. Questo servizio, destinato a tutta la famiglia, è un vero e proprio toccasana per passare del tempo di qualità da solo o con le persone che ami. Oggi per te c’è un regalo speciale. Attiva subito l’abbonamento annuale.

In questo modo otterrai 2 mesi gratis di accesso alla piattaforma. In pratica, potrai usufruire liberamente del suo ricco catalogo per ben 12 mesi al prezzo di 10! Si tratta di una promozione speciale che ti garantisce un risparmio notevole in un anno. Cosa stai aspettando? Approfittane subito per migliorare i momenti di svago tuoi e di tutta la famiglia. Goditi le migliori serate d’estate con le persone che ami guardando tutto ciò che ti piace.

Disney+: l’intrattenimento speciale e sicuro anche per i più piccoli

Con Disney+ non devi preoccuparti più di nulla. Attiva il tuo abbonamento, mensile o annuale, e inizia fin da subito a divertirti ed emozionarti con tantissimi contenuti sempre freschi a catalogo. L’intrattenimento di questo servizio è davvero speciale perché hai film, serie TV, show e documentari di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Niente male vero? Ma non è tutto. Infatti hai ancora una cosa speciale che ti aspetta.

Un altro aspetto fondamentale, che rende questa piattaforma potente e versatile, è il Prental Control. Lascia che i tuoi figli abbiano pieno accesso alla piattaforma. Questo sistema permetterà loro di vedere solo i contenuti adatti alla loro età, escludendo invece quelli per i più grandi. Così tu potrai dedicarti alle tue passioni e al tuo relax, senza pensieri né preoccupazioni. Insomma, goditi un intrattenimento adatto a tutti, nessuno escluso, a un prezzo speciale e super conveniente.

