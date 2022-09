Disney+: ultime ore per ottenere lo sconto -78%

Rimangono ancora poche ore per garantirsi un mese di streaming su Disney a soli 1,99 euro. La promozione, lanciata una decina di giorni fa in occasione dell’evento D+ Day, scade infatti oggi (lunedì 19 settembre). Si tratta del modo migliore per affrontare le prime serate autunnali, in completo relax davanti al televisore, allo schermo dello smartphone, del computer o a quello del tablet.

Un mese di Disney+ a 1,99 euro: non aspettare

Siamo dunque giunti all’ultima chiamata utile per assicurarsi la possibilità di accedere all’intero catalogo della piattaforma con uno sconto del 78% sul prezzo di listino. Tra i contenuti più caldi ora disponibili ricordiamo il film Thor: Love and Thunder, il nuovo lungometraggio di Pinocchio, la miniserie Mike che ripercorre la carriera di Tyson, Cars: On the Road e ancora She-Hulk: Attorney at Law. Sono solo alcuni esempi di quanto offre il servizio.

Al termine del mese di abbonamento a 1,99 euro scatterà il rinnovo al prezzo mensile di 8,99 euro, ma l’utente ha in ogni momento la possibilità di effettuare la disdetta, così da non dover far fronte ad alcuna ulteriore spesa: l’equivalente di due caffè per settimane e settimane di intrattenimento e divertimento per tutta la famiglia.

Lo streaming su Disney non prevede alcuna forma di pubblicità: tutti i contenuti, film show e serie TV, sono visibili senza alcuna interruzione.

