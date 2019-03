Disney+: in streaming tutti i film del catalogo

Le storie strappalacrime di Dumbo e Bambi, grandi classici come Cenerentola e Alice nel Paese delle Meraviglie, ma anche le animazioni più recenti di Frozen e Ralph: tutto accessibile da un unico servizio di streaming, con l’abbonamento a Disney+ che esordirà a livello internazionale entro il 2019. Di certo un valore aggiunto per una piattaforma che si troverà a fare i conti con big del settore come Netflix e Amazon Prime Video.

Disney+: tutti i film in streaming

La conferma arriva dal CEO del gruppo, Bob Iger, intervenuto nella giornata di ieri in occasione di un meeting con gli investitori. Le sue dichiarazioni sono state raccolte dalla redazione del sito Polygon e confermano che la piattaforma includerà l’intera collezione dei film presenti nel catalogo Disney, dalle prime produzioni degli anni ’20 fino a quelle odierne. È possibile che non tutta la libreria venga caricata fin dal day one, ma l’attesa non sarà lunga.

L’archivio conterrà non solo le pellicole destinate alle sale cinematografiche, ma anche gli episodi delle serie realizzate, programmi televisivi e contenuti originali. Tra questi la serie live-action intitolata The Mandalorian e ambientata nell’universo di Star Wars, diretta dal regista Jon Favreau già al lavoro su Iron Man e Iron Man 2. Suo anche il remake in computer grafica del Re Leone (la locandina è quella visibile in apertura) che arriverà nelle sale in estate.

Ancora, Iger ha confermato che le nuove produzioni debutteranno sulla piattaforma entro un anno dal loro esordio al cinema. Ci sarà anche Captain Marvel (nelle sale italiane in questi giorni), il primo titolo di Marvel Studios sottratto ai servizi concorrenti.

Disney+ anche in Italia

Lo streaming di Disney+ arriverà anche in Italia. La conferma sulla pagina del sito ufficiale localizzata nella nostra lingua che contiene un pulsante utile per chi desidera ricevere informazioni sul servizio non appena disponibili. Al momento non sono noti i dettagli su data di lancio e prezzi, anche se il costo dell’abbonamento da sottoscrivere dovrebbero essere allineato con quello della concorrenza.