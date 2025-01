Disney+: le uscite di gennaio 2025 da vedere in streaming

Il nuovo anno è iniziato con il piede giusto su Disney+: diamo uno sguardo alle nuove uscite più interessanti di questo gennaio 2025, per sapere cosa guardare in streaming da qui a fine mese. Tutti i contenuti elencati sono accessibili con ognuno degli abbonamento alla piattaforma, incluso quello più economico supportato dalla pubblicità.

Le nuove uscite di gennaio 2025 su Disney+

È già disponibile la prima stagione di Medalist, serie anime ispirata al manga di Tsurumaikada, racconta la storia di una ragazzina che sogna di diventare una pattinatrice artistica di livello mondiale. Oggi, mercoledì 8 gennaio, arriva invece la seconda parte della prima stagione di I maghi di Waverly: ritorno a Waverly Place, sitcom statunitense con protagonista una giovane maga di nome Billie, alle prese con un addestramento in cui non mancano le difficoltà. Il 10 gennaio toccherà invece a Piccoli Brividi: La misteriosa avventura, che con la seconda stagione continuerà a raccontare le vicissitudini dei gemelli Devin e Cece. Per vedere A Real Bug’s Life: Megaminimondo bisognerà attendere il 15 gennaio, quando debutterà la seconda stagione, mentre Whiskey on the Rocks, in arrivo il 22 gennaio, è sicuramente una delle novità più attese: la prima stagione della serie, ispirata a eventi reali, è una satira politica sugli accadimenti della guerra fredda. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il mese proseguirà poi con la prima stagione di High Potential: è la storia di una madre single che lavora come donna delle pulizie per il Los Angeles Police Department, ma che grazie al suo alto potenziale cognitivo riesce a risolvere un caso diventando consulente della divisione reati gravi. Potremo vedere i primi episodi di Shared Custody il giorno successivo, il 24 gennaio, seguendo le avversità di una coppia separata. Ancora, quelli di Paradise arriveranno il 28 gennaio, per immergersi nell’atmosfera di una comunità abitata da VIP, ma sconvolta da un brutale omicidio. Infine, la prima stagione di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere debutterà il 29 gennaio.

Scegli l’abbonamento che fa per te: da soli 5,99 €/mese

Puoi attivare l’abbonamento a Disney+ scegliendo fra tre formule diverse: Standard con pubblicità, Standard e Premium, quest’ultima con supporto alla qualità 4K. Si parte da soli 5,99 euro al mese.