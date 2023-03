Disney+, i problemi più comuni e come risolverli

Marzo è ormai pronto a finire e, con esso, svaniranno anche diversi contenuti da Disney+. A proposito della piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento, vi è mai capitato di incorrere in qualche disguido tecnico per il quale avete avuto difficoltà a trovare la soluzione? Oppure, avete proprio in questo momento qualche problema con il servizio? Vi aiutiamo noi mostrandovi i problemi più comuni di Disney+ e come risolverli.

Messaggio “Impossibile connettersi”

Il grattacapo più frequentemente visualizzato su Disney+ è indubbiamente l’errore “impossibile connettersi”, il che significa che il dispositivo o browser utilizzato non è riuscito a stabilire la connessione con i server. Questo avviso viene mostrato prevalentemente nel momento in cui la piattaforma di streaming è sovraccaricata dalle richieste degli utenti che cercano di accedervi contemporaneamente. In altri contesti, però, può essere correlato a un’apertura eccessivamente rapida dell’app, prima ancora che il dispositivo potesse connettersi alla rete Internet.

La soluzione? A volte può bastare il riavvio dell’applicazione Disney+ o, nel peggiore dei casi, il riavvio del Wi-Fi o del dispositivo stesso.

L’app Disney+ continua a bloccarsi

Più noioso è il blocco continuo dell’app Disney+, durante la visione di contenuti, durante la navigazione tra i menu o all’avvio. Il primo passo consiste nel riavvio – prima dell’applicazione, poi del device utilizzato – e, se il problema persiste, è necessario verificare la disponibilità di aggiornamenti tramite il negozio di applicazioni usato su mobile. In caso di mancata risoluzione, si deve quindi provare con la disinstallazione e reinstallazione dell’app.

Non va ancora? In tal caso, bisogna contattare l’assistenza tecnica e ricevere un feedback diretto dal supporto ufficiale.

I codici errore più comuni

Generalmente, però, i problemi di Disney+ vengono identificati da un codice di errore. Di seguito troverete la lista di quelli più comuni:

Codice di errore 22: i controlli parentali sono attivi e bloccano i contenuti soggetti a limiti di età

Codice di errore 31: l’app ha problemi a verificare la tua posizione, causa utilizzo VPN, Wi-Fi pubblico o disabilitazione della geolocalizzazione

Codice di errore 39: il video che stai tentando di guardare non può essere visualizzato, probabilmente per un problema di disponibilità regionale, oppure perché si sta effettuando lo streaming di Disney+ con l’app Xbox (in questo caso, basta riavviare la console)

(in questo caso, basta riavviare la console) Codice di errore 43: stai cercando di vedere un film o un programma inserito nella Watchlist ma non più disponibile su Disney+

Codice di errore 83: si verifica quando si utilizzano i dati mobili per lo streaming invece del Wi-Fi, o quando gli utenti iPhone o Android sono connessi a un hotspot

Codice di errore 86: l’account è stato bloccato per problemi con pagamenti, con la password o a causa della sua violazione da parte di terzi ignoti

In quest’ultimo caso, l’unica soluzione è contattare l’assistenza tecnica.