Disney+: risparmia con l'abbonamento Standard con pubblicità

Da ieri, mercoledì 1 novembre, è disponibile in Italia la nuova formula di abbonamento Standard con pubblicità offerta da Disney+. È possibile sottoscriverla al prezzo mensile di 5,99 euro, con un risparmio di 3 euro rispetto a quella Standard che non prevede interruzioni durante la visione. Il suo arrivo era stato confermato dalla piattaforma nel corso dell’estate.

Standard con pubblicità: risparmia sull’abbonamento a Disney+

Permette lo streaming su due dispositivi in contemporanea (ad esempio televisore e smartphone) con risoluzione massima Full HD. Non sono previste limitazioni in termini di accesso ai contenuti del catalogo. Vale a dire, ad esempio, che è possibile guardare tutta la serie I Leoni di Sicilia appena uscita, solo per fare un esempio. Di seguito un riepilogo delle tipologie di sottoscrizione tra le quali scegliere.

Ciò che differenzia la nuova formula Standard con pubblicità da quella Standard tradizionale (quest’ultima proposta a 8,99 euro mensili) è, oltre alla presenza degli spot, la mancata possibilità di eseguire i download per la riproduzione offline. Chi non accetta compromessi può poi scegliere Premium a 11,99 euro mensili per avere anche il supporto alla tecnologia Dolby Atmos e alla definizione 4K. Inoltre, il nuovo piano dev’essere rinnovato ogni mese, mentre scegliendo gli altri due è possibile abbonarsi per un anno e risparmiare l’equivalente di due mensilità.

Tra le nuove uscite su Disney+ abbiamo già citato la serie I Leoni di Sicilia con un cast tutto italiano, ma ce ne sono altre. L’appuntamento con Halloween che ci siamo appena lasciati alle spalle ha portato sulla piattaforma diversi horror molto interessanti per gli amanti del genere: ne citiamo due su tutti, The Boogeyman che rende omaggio al genio di Stephen King e Appendage che mette in guardia dai rischi derivanti da uno stress eccessivo.

