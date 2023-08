Disney+ con pubblicità: l'abbonamento in Italia

L’abbonamento con pubblicità a Disney+ (da noi battezzato Standard con pubblicità) arriverà anche in Italia: ora è ufficiale. A renderlo noto è un comunicato stampa appena giunto in redazione, che fa chiarezza sulle tempistiche dell’introduzione e sul prezzo del piano. Per poterlo scegliere sarà necessario attendere l’autunno. Andrà a costituire un’alternativa più economica rispetto alle sottoscrizioni attualmente disponibili, ma lo spettro dei rincari è dietro l’angolo.

Standard con pubblicità: il nuovo abbonamento a Disney+

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella dell’1 novembre 2023. Sarà accessibile al prezzo mensile di 5,99 euro. Consentirà lo streaming di tutti i contenuti presenti nel catalogo con risoluzione fino al Full HD (dunque niente 4K), includerà il supporto all’audio 5.1 e la possibilità di guardare i contenuti in contemporanea su due dispositivi. Non permetterà invece di eseguire i download per la riproduzione offline.

Nella tabella qui sopra sono riportate le tariffe in vigore dai prossimi mesi. Sembrano esser stati scongiurati i rincari annunciati in altri paesi, anche se quanto riportato nel documento finanziario relativo all’ultima trimestrale suggerisce un aumento a livello internazionale in arrivo a dicembre. Questo il commento di Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company EMEA.

L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. Disney+ continua a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini.

La forma di sottoscrizione più economica a Disney+ supportata dalle inserzioni pubblicitarie è stata introdotta lo scorso anno negli Stati Uniti, dove è stata battezzata Basic ottenendo (stando a quanto si legge nel comunicato) un buon successo. La strategia sembra dunque destinata a essere replicata nel nostro paese. Per questo motivo, non si esclude che anche per l’Italia sia previsto, in futuro, un aumento dei prezzi. Un buon modo per garantirsi fin da subito un risparmio è attivare un abbonamento annuale risparmiano così l’equivalente pari a due mensilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.