Disney+, aumento prezzi e lotta a condivisione password anche in Italia

Lo stop alla condivisione delle password imposto da Netflix lo scorso febbraio ha sancito la fine di un’era per gli utenti del servizio di streaming internazionale. Sorprendentemente l’utenza ha reagito iscrivendosi di corsa alla piattaforma, anziché affidarsi a canali pirata o evitare del tutto il catalogo di film e serie TV offerto dalla società statunitense. Anche la concorrenza ha notato il successo di tale misura e, per tale ragione, sta correndo ai ripari. È il caso di Disney+ che, giusto in queste ore, ha confermato un futuro innalzamento dei prezzi e una lotta parallela alla condivisione delle credenziali.

Disney+ aumenterà prezzi in Italia

Secondo quanto ripreso anche da FlatpanelsHD, Disney+ a partire da ottobre 2023 negli Stati Uniti costerà 14 dollari al mese anziché 11 dollari al mese, dopo avere perso circa 11,7 milioni di utenti nel secondo trimestre del 2023. L’incremento del costo mensile avverrà anche in Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, paesi nordici e in Italia a partire da dicembre, ma l’ammontare esatto non è noto. Già ufficiale, invece, è il nuovo piano di abbonamento con pubblicità dal prezzo più basso rispetto alla versione Standard.

In aggiunta a questa triste notizia, il CEO Bob Iger ha riferito che Disney applicherà delle “tattiche” non specificate per impedire la condivisione delle password a partire dal 2024. L’obiettivo è quello di aumentare il numero di iscritti, esattamente come accaduto nel caso di Netflix, ma sarà l’offerta del colosso dell’animazione sufficiente a convincere gli utenti? Sarà interessante osservare la reazione del pubblico.

Nel frattempo, i giochi di Netflix arrivano su TV con la nuova app gratuita Game Controller, disponibile su App Store e in arrivo su Google Play per Android.