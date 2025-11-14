Disney+: tutte le ultime uscite, al prezzo di 6,99€ al mese

Disney+ è una delle piattaforme di streaming più amate. Ogni mese, sono tante le nuove uscite che si aggiungono al già ricco catalogo. Oltre alle saghe Marval e Starwars, i documentari della National Geographic e l’intrattenimento di Hulu, vengono sempre inserite serie, film originali e molto altro.

Il mese di novembre non è da meno: sono tantissime le novità di questi giorni. Il tutto al prezzo di 6,99€ al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità. Detto questo, vediamo le ultime uscite su Disney+.

Le uscite più attese di novembre su Disney+

Dopo “All’s Fair”, “I Fantastici 4: gli inizi” e “La mano sulla culla”, tris di film uscito negli scorsi giorni, Disney+ continua ad arricchire il suo catalogo. Oggi, venerdì 14 novembre, è uscito “A Very Jonas Christmas Movie“. I Jonas Brothers, al termine della tournée londinese, tentano di rientrare negli Stati Uniti per trascorrere il Natale insieme ai propri cari. Una serie di inconvenienti rischia però di dividerli e mette a nudo insicurezze e tensioni interne al gruppo. Il film propone nuove canzoni e ospiti d’eccezione.

Dal 19 novembre farà invece capolino la terza stagione di “La vita nascosta delle mogli Mormoni“. Il fenomeno social #Momtok torna con una stagione segnata da sospetti, confessioni e repercussioni emotive. Le dinamiche tra le protagoniste si incrinano, mentre confini tra realtà e contenuti online diventano sempre più sfumati. La contrapposizione con il movimento #Dadtok accende ulteriormente gli animi.

Su Disney+ il 26 novembre c’è un appuntamento che nessun fan dei Beatles dovrebbe lasciarsi sfuggire. La docuserie “The Beatles Anthology” è un viaggio approfondito nella storia del gruppo che ha rivoluzionato la musica mondiale, narrato direttamente dai Beatles. Il materiale è stato restaurato dal team di Peter Jackson e comprende un nono episodio totalmente inedito, con filmati rarissimi di McCartney, Harrison e Starr. Il racconto segue l’ascesa della band dagli esordi all’esplosione della Beatlemania.