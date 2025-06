Disney+: tutte le uscite di giugno 2025

Il catalogo di Disney+ si arricchisce a giugno 2025 con una selezione di titoli capaci di soddisfare ogni tipo di spettatore, tra classici moderni, saghe leggendarie e serie originali.

Giugno su Disney+: arriva la terza stagione di The Bear e molto altro

Il 1 giugno ha debuttato la saga completa di Mission: Impossible, giunta alla sua conclusione. Un’occasione per rivedere o scoprire l’evoluzione del celebre franchise d’azione che ha reso Tom Cruise un’icona indiscussa del grande schermo.

Il 6 giugno sarà invece la volta di Predator: Killer of Killers, nuova serie che rielabora l’universo del celebre alieno cacciatore con una narrazione originale. Protagonisti tre guerrieri provenienti da epoche e culture diverse: una vichinga e il suo giovane figlio lanciati in una sanguinosa vendetta, un ninja che si ribella nel Giappone feudale e un pilota della Seconda Guerra Mondiale alle prese con un’inquietante minaccia aliena. Ma nessuno di loro è pronto per il vero pericolo in agguato: il predatore supremo, cacciatore tra i cacciatori.

Il mese si chiude in bellezza con due titoli di forte richiamo: Ironheart, nuova proposta dell’universo Marvel che introduce una nuova eroina high-tech nel solco di Tony Stark, e la quarta stagione di The Bear, serie pluripremiata che continua a imporsi come uno dei titoli più acclamati della TV contemporanea.

Ecco tutte le uscite di questi giorni:

Mission: Impossible 1-6 (1 giugno 2025);

I Griffin (ventiduesima stagione) – (4 giugno 2025);

A real pain (4 giugno 2025);

Predator: Killer of killers (6 giugno 2025);

Follemente (6 giugno 2025);

Call her ex (10 giugno 2025);

Atsuko Okatsuka: Father (13 giugno 2025);

Underdogs (16 giugno 2025);

Sally: La prima astronauta (17 giugno 2025);

Ironheart – (25 giugno 2025);

The Bear (quarta stagione) – (26 giugno 2025).

