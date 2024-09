Disney+: l'opzione Utente extra spiegata bene

Nelle scorse ore Disney ha introdotto l’opzione Utente extra per la piattaforma streaming Disney+. La novità è disponibile anche in Italia, con il costo che parte da 4,99 euro al mese per il piano Standard con Pubblicità, mentre per i piani Standard e Premium il prezzo da aggiungere è 5,99 euro al mese. L’importo viene addebitato mensilmente, anche per chi ha scelto la fatturazione annuale per il proprio abbonamento.

L’attivazione di Utente extra permette agli abbonati di aggiungere un’unica persona esterna al nucleo familiare, in modo da condividere con lei l’accesso al servizio in base al piano in uso. Il costo dell’opzione è a carico dell’abbonato Disney+ che decide di usufruirne. Riguardo al termine nucleo familiare, specifichiamo che Disney con questa parola si riferisce all’insieme dei dispositivi associati all’abitazione dell’abbonato e usati da chi vi risiede.

Altre cose importanti da sapere su Utente extra di Disney+

La persona che viene aggiunta come Utente extra può beneficiare dell’accesso completo al catalogo di film e serie tv di Disney+, ma a differenza del titolare dell’abbonamento può guardare contenuti su un unico dispositivo alla volta e utilizzare un singolo profilo. Lo stesso discorso vale per gli eventuali download, disponibili anche questi su un solo device.

Un’altra cosa importante da sapere è che per ogni abbonamento può essere aggiunto soltanto un Utente extra che abbia compiuto la maggiore età, sia residente in Italia, e non abbia attivo un abbonamento Disney+ o lo abbia disdetto in passato. Inoltre, la nuova opzione introdotta da Disney non è disponibile per i titolari di un pacchetto Disney Bundle o per chi ha sottoscritto il piano attraverso offerte di partner esterni (ad esempio TIMVISION).

Per quanto riguarda infine la disdetta, il titolare dell’abbonamento Disney+ può disdire la nuova opzione quando vuole: la disdetta non avrà effetto immediato, ma sarà valida a partire dal periodo di fatturazione successivo.

Detto questo, vi ricordiamo che oggi scade l’offerta di Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi, valida sia per i nuovi abbonati sia per coloro che riattiveranno un vecchio abbonamento.