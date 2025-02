Disponibile ChromeOS M133 stabile: le novità principali

Dopo tre mesi di test nelle versioni Canary, ChromeOS M133 ha finalmente raggiunto la maturità ed è stato rilasciato nel canale stabile. Le novità introdotte in anteprima, come la navigazione controllata dal viso e il Welcome Recap, sono state ottimizzate per offrire la migliore esperienza possibile agli utenti.

ChromeOS M133: pronto per il debutto ufficiale

A differenza di altri sistemi operativi che puntano su mega aggiornamenti annuali, ChromeOS segue un ritmo di rilascio più serrato, simile a quello del browser Chrome. Questo garantisce una maggiore sicurezza e prestazioni, ma significa anche meno funzionalità rivoluzionarie rispetto ad Android 16.

Il rollout di ChromeOS M133 sarà progressivo: non tutti i dispositivi riceveranno subito l’update e le nuove funzioni. Bisognerà armarsi di un po’ di pazienza.

Bluetooth con l’AI, accessibilità e supporto linguistico

Tra le novità più interessanti c’è il toggle per il Bluetooth mic Super Resolution. Questa tecnologia sfrutta un modello di machine learning chiamato SEANeT (Sound EnhAncement Network) per ricostruire i dettagli ad alta frequenza dai segnali audio a bassa frequenza. In parole povere, promette di migliorare notevolmente la qualità delle chiamate via Bluetooth.

ChromeOS M133 porta anche alcune migliorie sul fronte dell’accessibilità e del supporto linguistico. Bounce Keys è una funzione pensata per chi ha difficoltà con le digitazioni involontarie ripetute: ignora le pressioni multiple dei tasti in un breve lasso di tempo.

Anche il tour di benvenuto è stato migliorato. Al primo avvio o dopo un aggiornamento, il dispositivo fornirà una panoramica rapida per imparare le basi e iniziare a usare il Chromebook. E l’app Screencast, usata per registrare e condividere i dispositivi ChromeOS, ora supporta ben 50 lingue.

Nonostante i test approfonditi, qualche bug potrebbe sempre sfuggire. Se si dovesse incappare in problemi tecnici con ChromeOS M133, Google invita gli utenti a segnalarli tramite il Menu Feedback, accessibile con Alt + Shift + I.