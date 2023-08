Diventa cliente Banca Sella, avrai gratis DAZN per 2 mesi

Per coloro che sono appassionati di sport e cercano di concedersi il brivido del loro passatempo preferito, non importa dove si trovino, questo promo fa per loro.

A lanciarla è Banca Sella, che offre due mesi gratuiti di abbonamento a DAZN Standard a chi apre online un conto Sella.

Tuttavia, c’è di più in questa promozione di quanto sembri. Andiamo a vedere insieme i vantaggi di questa eccezionale offerta.

DAZN per 2 mesi gratis per chi apre un conto Sella

Se apri conto Sella, non dovrai più preoccuparti delle commissioni quando prelevi i tuoi soldi dagli sportelli automatici della banca.

Con questa opzione, potrai accedere ai tuoi soldi quando vuoi, senza incorrere in costi aggiuntivi.

La gestione delle tue finanze viene resa più semplice che mai con l’aiuto dei bonifici online gratuiti e illimitati.

Questo servizio è disponibile sia in Italia che nei paesi SEE, permettendoti di movimentare il tuo denaro in modo rapido ed efficace.

Inoltre, ti verrà data gratuitamente una carta di debito con IBAN italiano. Con questa carta, potrai facilmente effettuare acquisti online o nei negozi fisici, ricevendo tutti i vantaggi tipici di una carta di debito standard.

Ma come ricevere i 2 mesi gratis di DAZN Standard? Devi soltanto accreditare il tuo stipendio sul conto entro il 31 ottobre 2023.

In questo modo, potrai provare l’emozione di seguire i tuoi eventi sportivi preferiti senza pagare nulla, non importa dove ti trovi.

Con DAZN avrai accesso a tutta l’azione adrenalinica che desideri, dalla prima fila, che tu sia un fan del calcio, del basket o del tennis.

L’estate è una stagione ricca di opportunità per provare nuove esperienze e vivere la vita al massimo. Banca Sella offre la possibilità di farlo con il Conto Sella, che unisce le funzionalità bancarie alla passione per lo sport. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.