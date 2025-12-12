Divieto social in Australia, Reddit denuncia il governo

Reddit aveva criticato la legge australiana che vieta l’accesso ai social media ai minori di 16 anni. L’azienda di San Francisco ha ora denunciato il governo guidato dal laburista Anthony Albanese, chiedendo l’annullamento del ban. Intanto ha avviato i test per i profili verificati.

Reddit non è social media

A partire dal 10 dicembre viene applicata la legge (Social Media Minimum Age Act) che vieta l’uso dei social media ai minori di 16 anni. Il ban deve essere rispettato da 10 piattaforme: Facebook, Instagram, Threads, X, Kick, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitch e YouTube. È quindi obbligatorio implementare un sistema di verifica dell’età.

Reddit ha presentato stamattina una denuncia (PDF) all’Alta Corte contro il governo australiano, in particolare il Ministro delle comunicazioni (Anika Wells). Secondo l’azienda statunitense, la legge è una violazione della libertà di comunicazione politica prevista dalla Costituzione. Rappresenta inoltre un rischio per la privacy, in quanto gli utenti devono condividere dati personali per dimostrare di essere maggiorenni.

Reddit sottolinea che, a differenza di altre piattaforme, la maggioranza degli utenti è maggiorenne e che ci sono già misure che proteggono i minorenni. L’azienda chiede quindi di considerare invalida la legge.

Se i giudici confermeranno la validità, Reddit chiede la piattaforma non venga inclusa nell’elenco dei social media, in quanto non offre interazioni social, come indicato nella legge.

Un portavoce del Ministero delle comunicazioni ha dichiarato che il governo è dalla parte dei minori e dei genitori, non delle piattaforme. Secondo il Ministro della Salute, Reddit vuole proteggere i suoi profitti non la libertà di comunicazione politica.

Verifica dei profili

Reddit ha avviato i test per la verifica dei profili. Un segno di spunta grigio verrà mostrato accanto al nome dell’utente. Per le aziende sostituirà l’attuale badge. La verifica sarà volontaria (opt-in) e inizialmente interesserà personaggi pubblici e partner fidati.

La verifica dell’identità è simile a quella che esisteva su Twitter, quindi non è necessario sottoscrivere un abbonamento per ricevere la spunta grigia.