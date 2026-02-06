Divieto social media: Pavel Durov contro la Spagna

La Spagna sarà probabilmente il secondo paese europeo (dopo la Francia) ad approvare una legge che vieta ai minori di accedere ai social media. Telegram non dovrebbe essere incluso nella lista, ma il fondatore Pavel Durov ha deciso di avvisare gli utenti spagnoli delle conseguenze in termini di privacy e libertà di parola.

Scontro tra Durov e governo spagnolo

Pedro Sanchez ha annunciato una serie di misure per proteggere i minori online, tra cui il divieto di accesso ai social media per gli utenti con meno di 16 anni (e relativa verifica dell’età) e le responsabilità penali per i dirigenti delle piattaforme. Elon Musk ha scritto su X che il Primo Ministro spagnolo è un tiranno, traditore del popolo e fascista totalitario.

Il giorno dopo è arrivato il commento di Pavel Durov. Con un post su X e un messaggio sul canale Telegram personale ha elencato le possibili conseguenze per gli utenti. Secondo il fondatore di Telegram, la Spagna avvierà una sorveglianza di massa. Tutti gli spagnoli verranno schedati tramite la richiesta dei documenti di identità o dati biometrici per l’accesso ai social media.

Durov ha inoltre sottolineano che, a causa della responsabilità penale per i dirigenti, verrà introdotta la censura. Le piattaforme cancelleranno i contenuti potenzialmente controversi per evitare rischi. Ciò metterà a tacere il dissenso politico.

Il governo spagnolo ha prontamente risposto:

Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha sfruttato il suo controllo illimitato sull’app per inviare un messaggio di massa a tutti gli utenti in Spagna, diffondendo numerose bugie e lanciando attacchi illegittimi contro il governo. È la prima volta che accade nella storia del nostro Paese. Gli spagnoli non possono vivere in un mondo in cui gli oligarchi tecnologici stranieri possono inondare i nostri telefoni di propaganda a piacimento solo perché il governo ha annunciato misure per proteggere i minori e far rispettare la legge.

Ha inoltre ricordato le vicende giudiziarie di Pavel Durov in Francia e altri paesi:

Ha progettato deliberatamente un’architettura di moderazione minima che ha trasformato Telegram in uno spazio ricorrente per attività criminali documentate come il traffico sessuale di minori e il traffico di droga.

Il fondatore di Telegram ha quindi scelto di seguire l’esempio di Elon Musk, ovvero accusare i paesi europei di impedire la libertà di parola. Secondo loro non dovrebbero esserci leggi da rispettare per i social media.

