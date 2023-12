DJI Action 2 al 30% in meno su Amazon: acquista questa fantastica action cam!

Se l’offerta su GoPro HERO10 Black non ti convince e vuoi voltare lo sguardo verso altri lidi, Amazon ha ulteriori action cam pronte per l’acquisto a prezzi più bassi e intriganti rispetto al listino. Ad esempio, tra le soluzioni attualmente disponibili sul portale di e-commerce non manca l’action cam 4K DJI Action 2 nella versione Dual Screen Combo al 30% in meno: non si raggiunge il minimo storico, ma il device resta imperdibile.

DJI Action 2 in offerta su Amazon: le specifiche

L’action cam DJI Action 2 è adatta a qualsiasi scenario grazie alla sua compattezza e al suo design magnetico innovativo. Il team di DJI ha infatti pensato a una soluzione modulare che consente di attaccare la fotocamera a display e altri accessori a seconda delle proprie necessità, per non occupare sempre molto spazio e anche indossare la fotocamera su testa o petto senza problemi.

La videocamera registra video fino al 4K a 120fps e il super grandangolo FOV consente di immortalare qualsiasi momento riprendendo anche l’ambiente circostante. Il risultato finale potrà essere comodamente modificato tramite app DJI Mimo utilizzando un editor IA avanzato incluso. Tra le tecnologie di ultima generazione in dotazione, invece, figurano RockSteady 2.0 e HorizonSteady per rilevare e correggere le immagini in tempo reale, perfezionando l’inquadratura in tutti i video.

Per aggiudicarti DJI Action 2 Dual Screen Combo dovrai pagare 279 euro al posto di 399 euro, offerta proposta da un venditore di terze parti appoggiato ad Amazon per la spedizione, garantita a costo zero in pochi giorni. Il pagamento, oltretutto, può essere completato a rate.

