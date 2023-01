Djokovic-Paul (Australian Open): come vederla in streaming

Djokovic-Paul è una delle due semifinali valide per il torneo singolare maschile degli Australian Open, in scena al Melbourne Park, con inizio in programma per le ore 09:30 di venerdì 27 gennaio. Il serbo, che parte con il favore dei pronostici, si è sbarazzato ai quarti della concorrenza del russo Rublev. Lo statunitense, invece, ha avuto la meglio nei giorni scorsi sul connazionale Shelton.

Djokovic-Paul: guarda la partita in streaming

Chi lo desidera può guardare la partita, che garantirà l’accesso alla finalissima di domenica mattina, in diretta streaming su DAZN, attraverso i canali di Eurosport-Warner Bros Discovery. È ovviamente trasmessa con telecronaca in italiano. Da uno sguardo al ranking ATP si apprende che a sfidarsi sono il numero 5 e il numero 35 della classifica mondiale.

In contemporanea, va in scena anche l’altra semifinale maschile, Khachanov-Tsitsipas. Mette di fronte il russo, reduce dalla vittoria ai quarti sullo statunitense Korda (decisa a tavolino per il ritiro di quest’ultimo), e il greco uscito a testa alta senza troppe difficoltà dal match chiuso in tre set con il ceco Lehecka. Anche questa è in diretta streaming su DAZN.

