Djokovic-Sinner: come vedere il match in streaming dall'estero

La grande sfida tanto attesa sta per avere inizio. Preparati per il match Djokovic-Sinner, questa sera alle ore 21:00. Per vederlo in diretta devi avere attivo un abbonamento con Sky, oggi a un prezzo formidabile. Abbonati subito all’offerta Sky Black Friday e inizia a guardare fin da subito a tutto lo sport direttamente sui tuoi dispositivi mobili e smart TV con Sky Go.

Incluso nell’abbonamento hai un ricco bundle tra cui Sky TV con serie TV e show super amati in tutto il mondo, tantissime produzioni originali e tutte le news in tempo reale 24 ore su 24. Inoltre, hai anche Netflix Base in HD con tutti i suoi contenuti e le sue funzioni. Infine, goditi Sky Sport con le 3 coppe europee, la Serie A TIM, la Serie BKT e la Serie C.

A questo aggiungici anche tutte le gare di MotoGP e Formula 1 in diretta esclusiva. Come se non bastasse puoi anche vedere la NBA, il Basket Europeo, il Golf, il Rugby, tanto altro ancora e il miglior tennis tra cui proprio la sfida di stasera Djokovic-Sinner. Non perderti questa opportunità! Attiva subito Sky Black Friday.

Djokovic-Sinner: guarda il match in streaming dall’estero

Se hai già un abbonamento attivo che ti permette di vedere in diretta il match Djokovic-Sinner, ma sei all’estero, devi affidarti a una buona VPN. Grazie a questo servizio potrai accedere alle tue piattaforme di streaming italiane godendoti i contenuti disponibili quando sei a casa anche in un altro Paese e senza blocchi regionali. Attiva subito NordVPN, oggi a un prezzo speciale per il Black Friday.

Il metodo è semplice e veloce. Una volta acquistato il pacchetto in abbonamento che più ti soddisfa, devi installare l’app di NordVPN sui tuoi dispositivi. Tranquillo, è disponibile per tutti i sistemi operativi e anche per smart TV. Dopodiché, attivando la VPN, devi selezionare un server italiano tra quelli elencati. Ce ne sono più di 5800. Cambiando posizione virtuale avrai accesso a tutti i contenuti anche dall’estero sulle tue piattaforme di streaming live e on demand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.