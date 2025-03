DMA: sanzioni modeste per Apple e Meta?

Entro fine mese dovrebbero terminare le indagini avviate nei confronti di Apple e Meta quasi un anno fa. Secondo le fonti di Reuters, le sanzioni inflitte dalla Commissione europea per la violazione del Digital Markets Act (DMA) saranno modeste, quindi molto inferiori al massimo previsto dalla legge.

Breve durata delle violazioni e clima geopolitico

Le indagini nei confronti di Apple e Meta sono state avviate il 25 marzo 2024. La Commissione europea ha verificato il rispetto del DMA da parte dell’azienda di Cupertino con riferimento a due pratiche. La prima riguarda la cosiddetta clausola anti-steering che impedisce agli sviluppatori di comunicare agli utenti l’esistenza di metodi di pagamento più economici all’esterno dello store. Oltre a varie restrizioni, Apple ha introdotto anche una nuova commissione del 17%.

L’azienda di Cupertino non avrebbe inoltre consentito di rimuovere le app preinstallate, cambiare facilmente le impostazioni predefinite di iOS e scegliere facilmente browser e motore di ricerca alternativi. I risultati preliminari del 24 giugno 2024 hanno confermato la violazione del DMA con la clausola anti-steering. Contestualmente era stata avviata un’altra indagine sulla Core Technology Fee e la complessa procedura per installare store alternativi. Apple ha modificato alcune regole all’inizio di agosto 2024.

Meta non avrebbe invece rispettato il DMA con il modello “Pay or Consent” introdotto per Facebook e Instagram. Secondo la Commissione, l’abbonamento che elimina le inserzioni pubblicitarie non è conforme alla legge. I risultati preliminari hanno confermato la violazione. L’azienda di Menlo Park ha ridotto il costo dell’abbonamento a metà novembre 2024.

La sanzione massima è pari al 10% delle entrate globali annuali. Secondo le fonti di Reuters, Apple e Meta dovranno pagare una multa molto bassa. La Commissione europea avrebbe considerato le modifiche apportate dalle due aziende, la breve durata delle violazioni (la legge è applicabile da maggio 2023) e il clima geopolitico. Donald Trump ha minacciato l’introduzione di dazi contro l’Europa se verranno inflitte sanzioni alle aziende statunitensi.

Tim Sweeney (CEO di Epic Games) ha dichiarato che solo multe pesanti possono evitare continue violazioni da parte di Apple. Il 19 settembre 2024 sono stati avviati altri due procedimenti relativi all’interoperabilità (il termine è fine marzo). La Commissione europea ha imposto una serie di modifiche a fine 2024.

Anche Google riceverà probabilmente una sanzione per la clausola anti-steering e per aver dato preferenza ai suoi servizi nei risultati delle ricerche.