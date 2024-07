Doc - Nelle tue mani in streaming: dove vederla e cosa c'è da sapere sulla serie

Doc – Nelle tue mani è una delle serie TV italiane più apprezzate degli ultimi anni, fin dalla messa in onda della prima stagione, avvenuta nel marzo del 2020, in piena pandemia. Oggi, per tutti gli appassionati e i fan della serie, c’è un modo in più per guardare gli episodi.

Tutte le stagioni di Doc – Nelle tue mani, infatti, disponibili in streaming su Disney+. Basta aver un abbonamento attivo, disponibile con un costo di 5,99 euro al mese, per poter accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming e, quindi, anche agli episodi di Doc. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Doc – Nelle tue mani ora è su Disney+: cosa c’è da sapere

La serie Doc – Nelle tue mani è composta da 3 stagioni, per un totale di 48 episodi. Ogni episodio ha una durata compresa tra i 50 e i 60 minuti. La serie è ambientata nell’ospedale Policlinico Ambrosiano di Milano. Si tratta di un ospedale che, in realtà, non esiste ma che richiama varie strutture ospedaliere lombarde.

La serie è ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, un ex primario del Pronto Soccorso di Lodi e Codogno che, a causa di un incidente stradale, perse la memoria. Per quanto riguarda il cast, invece, il ruolo di protagonista è affidato a Luca Argentero a cui si affiancano Sara Lazzaro, Matilde Gioli, Pierpaolo Spoilon e Gianmarco Saurino.

Per seguire gli episodi di Doc – Nelle tue mani basta avere un account a Disney+. La piattaforma mette a disposizione tre diversi abbonamenti. C’è il piano Standard con pubblicità che costa 5,99 euro al mese. In alternativa, c’è Standard senza pubblicità che costa 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno.

A completare la gamma troviamo il piano Premium, dal costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno. Il piano Premium include anche 4 visioni contemporanee oltre alla possibilità di accesso ai contenuti in 4K.